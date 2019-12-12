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Идеальный: Vivo представил новый кабель для зарядки смартфонов

Идеальный: Vivo представил новый кабель для зарядки смартфонов
18:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Vivo выпустила довольно необычный кабель для геймеров, который, впрочем, не останется без внимание и обычных пользователей.

Сначала можно подумать, что дело здесь только в удачном маркетинге, однако не все так просто. Кабель действительно претендует на звание действительно идеального провода для зарядки смартфона.

Особенности аксессуара

Как можно видеть на изображениях, весь секрет в специальной присоске которая служит направляющим фиксатором для кабеля. Кроме того, разъем USB-C здесь имеет специальную форму, а сам кабель плоский.

Все сделано для того, чтобы пользователю было удобно играть на смартфоне, подключенном к зарядному устройству и вообще пользоваться смартфоном во время зарядки. Согласитесь, зачастую кабель торчащий сбоку сильно мешает при работе. Ну а для красоты кабель окрашен в синий или красный цвет.

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Из других особенностей можно отметить длину в 1,2 метра, а также тот факт, что кабель рассчитан на ток в 2 А. Стоимость новинки всего – 7 долларов, что примерно равно 165 гривнам.

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Технологии, Кабель, Vivo, Техно, Кабель для зарядки.
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