Транспортные самолеты "уйдут на пенсию": в ВВС США уже придумали применение конвертопланам Osprey

Новости технологии:ВВС США заменит устаревшие палубные транспортники конвертопланами V-22 Osprey.

Конвертопланы V-22 Osprey от Bell заменят устаревшие палубные транспортники на вооружении ВВС США. Об этом пишет The Drive.

Разработкой конвертоплана с вертикальными взлетом и посадкой занимались компании Bell Textron и Boeing. Существует две версии аппарата — CV-22 для ВВС США и MV-22 для морской пехоты. Обе находятся на вооружении с 2007 года.

Аппарат оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Allison T406/AE 1107C-Liberty, вырабатывающими 6 150 л. с. (4 590 кВт), обеспечивая крейсерскую скорость 275 узлов (509 км/час) и боевую дальность полета 1 627 км.

V-22 Osprey может одновременно перевозить 32 человека, 9 тыс. кг груза или наземное транспортное средство Growler. Он оснащен пулеметом M240, пулеметом M2 Browning или минипулеметом GAU-17.

По данным издания, сейчас Bell приступила к испытаниям новой версии V-22 Osprey под названием CMV-22B. Планируется, что конвертопланы заменят транспортные самолеты C-2A, которые находятся на вооружении ВВС США с 1960-х годов.

C-2A использовались для доставки горючего, смазочных материалов, провизии и запчастей на удаленные от берега авианосцы. Эти функции с высокой вероятностью будут переданы V-22 Osprey — это произойдет в 2026-2028 годах.