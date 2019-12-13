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Nike выпустит кроссовки на блокчейне: зачем?

Nike выпустит кроссовки на блокчейне: зачем?
04:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Nike запатентовала кроссовки с блокчейном CryptoKicks.

Nike получила патент на создание кроссовок с блокчейном. Об этом говорится на сайте Американского бюро по патентам и товарным знакам.

При покупке CryptoKicks будет генерироваться цифровой токен, к которому будут привязаны идентификационные коды продукта и покупателя.

Такая схема позволит предотвратить подделку обуви: покупатель всегда сможет посмотреть оригинальность пары кроссовок, просто отсканировав специальный код на коробке.

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В случае, если владелец CryptoKicks решит перепродать кроссовки другому человеку, он может это сделать как физически, так и через продажу токена.

Кроме того, с помощью CryptoKicks компания Nike сможет контролировать объемы перепродажи своих кроссовок, запросов подделок и дальнейшую судьбу своей обуви.

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Все по теме:

Обувь, Кроссовки, Nike, Блокчейн, CryptoKicks.
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