Nike выпустит кроссовки на блокчейне: зачем?

Новости технологии:Nike запатентовала кроссовки с блокчейном CryptoKicks.

Nike получила патент на создание кроссовок с блокчейном. Об этом говорится на сайте Американского бюро по патентам и товарным знакам.

При покупке CryptoKicks будет генерироваться цифровой токен, к которому будут привязаны идентификационные коды продукта и покупателя.

Такая схема позволит предотвратить подделку обуви: покупатель всегда сможет посмотреть оригинальность пары кроссовок, просто отсканировав специальный код на коробке.

В случае, если владелец CryptoKicks решит перепродать кроссовки другому человеку, он может это сделать как физически, так и через продажу токена.

Кроме того, с помощью CryptoKicks компания Nike сможет контролировать объемы перепродажи своих кроссовок, запросов подделок и дальнейшую судьбу своей обуви.