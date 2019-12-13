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В Мексике "напечатали" целый район для бедных семей

В Мексике "напечатали" целый район для бедных семей
04:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:В Мексике открыли первый в мире район, который напечатали на 3D-принтере.

Некоммерческая организация New Story открыла первый в мире район, который напечатали на 3D-принтере. Он находится в сельском районе штата Табаско на юго-востоке Мексики.

Цель компании в этом районе — построить 50 домов для семей, которые живут в условиях крайней нищеты, зачастую в опасных и неустойчивых временных убежищах. Избранные семьи получат их по нулевой процентной ставке, а стоимость ипотечного кредита составит около 400 мексиканских песо (около 20 долларов США в месяц), который они будут выплачивать в течение семи лет.

Для строительства использовали принтер Icon Vulcan II, который выдавливает цемент из сопла послойно и печатает основные конструкции домов. Этот процесс занимает около 24 часов на один дом. Однако остальные конструкции — крыши, окна и двери — монтируют вручную.

"Наш 3D-принтер разработан для работы в условиях ограничений, характерных для сельской местности, но мы столкнулись с множеством проблем, — отмечают в New Story. — У нас было нестабильное электричество, дожди часто затапливали пути к стройплощадке. Однако это единственный принтер, предназначенный для решения проблемы нехватки жилья для бедных групп населения".

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В домах есть электричество и водопроводные соединения. Как отметили в New Story, они спроектированы согласно стандартным требованиям безопасности, чтобы гарантировать, что дома выдержат как местные сейсмические условия, так и испытание временем.

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Мексика, Жилье, 3D печать, Табаско.
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