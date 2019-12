В Мексике "напечатали" целый район для бедных семей

Некоммерческая организация New Story открыла первый в мире район, который напечатали на 3D-принтере. Он находится в сельском районе штата Табаско на юго-востоке Мексики.

Цель компании в этом районе — построить 50 домов для семей, которые живут в условиях крайней нищеты, зачастую в опасных и неустойчивых временных убежищах. Избранные семьи получат их по нулевой процентной ставке, а стоимость ипотечного кредита составит около 400 мексиканских песо (около 20 долларов США в месяц), который они будут выплачивать в течение семи лет.

Для строительства использовали принтер Icon Vulcan II, который выдавливает цемент из сопла послойно и печатает основные конструкции домов. Этот процесс занимает около 24 часов на один дом. Однако остальные конструкции — крыши, окна и двери — монтируют вручную.

"Наш 3D-принтер разработан для работы в условиях ограничений, характерных для сельской местности, но мы столкнулись с множеством проблем, — отмечают в New Story. — У нас было нестабильное электричество, дожди часто затапливали пути к стройплощадке. Однако это единственный принтер, предназначенный для решения проблемы нехватки жилья для бедных групп населения".

3D printing houses is nothing new, but non-profit New Story and ICON are now partnering with social enterprise Échale to build a community of 3D printed homes for families in Mexico living in extreme poverty https://t.co/JU5vWdeYN7 pic.twitter.com/MI1se2mhHH

— CNN (@CNN) December 12, 2019