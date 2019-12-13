Инструкцию ищите в кролике: предложен оригинальный способ хранения информации на случай глобальной катастрофы

Новости науки:Ученые напечатали кролика на 3D-принтере. И спрятали в нем ДНК с инструкциями.

Ученые предложили внедрять в напечатанные предметы ДНК с инструкциями по их производству. Первой они выпустили модель кролика на 3D-принтере, внутри которого закодирован файл печати. Статья опубликована в Nature Biotechnology.

Предложенная группой ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха концепция призвана сохранить часть человеческого наследия даже в случае глобальной катастрофы и смерти практически всех представителей нашего вида.

Ученые предлагают сохранять чертежи и другую документацию для воссоздания предметов и технологий внутри них. В качестве основного носителя они выбрали ДНК, которая в некоторых условиях может обеспечить высокую плотность хранения информации длительностью в несколько тысяч лет.

Запись в ДНК произошла при помощи так называемого избыточного фонтанного кодирования — оно позволяет восстановить большую часть информации даже при условии, что часть спиралей утеряна.

Поскольку ее необходимо было внедрить в модель, созданную на 3D-принтере, они использовали специальный метод, который позволяет внедрять его молекулы в аморфные кремниевые частицы, изолирующие ДНК от внешних воздействий.