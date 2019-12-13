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Инструкцию ищите в кролике: предложен оригинальный способ хранения информации на случай глобальной катастрофы

Инструкцию ищите в кролике: предложен оригинальный способ хранения информации на случай глобальной катастрофы
03:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости науки:Ученые напечатали кролика на 3D-принтере. И спрятали в нем ДНК с инструкциями.

Ученые предложили внедрять в напечатанные предметы ДНК с инструкциями по их производству. Первой они выпустили модель кролика на 3D-принтере, внутри которого закодирован файл печати. Статья опубликована в Nature Biotechnology.

Предложенная группой ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха концепция призвана сохранить часть человеческого наследия даже в случае глобальной катастрофы и смерти практически всех представителей нашего вида.

Ученые предлагают сохранять чертежи и другую документацию для воссоздания предметов и технологий внутри них. В качестве основного носителя они выбрали ДНК, которая в некоторых условиях может обеспечить высокую плотность хранения информации длительностью в несколько тысяч лет.

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Запись в ДНК произошла при помощи так называемого избыточного фонтанного кодирования — оно позволяет восстановить большую часть информации даже при условии, что часть спиралей утеряна.

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Поскольку ее необходимо было внедрить в модель, созданную на 3D-принтере, они использовали специальный метод, который позволяет внедрять его молекулы в аморфные кремниевые частицы, изолирующие ДНК от внешних воздействий.

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Все по теме:

ДНК, Хранение информации, 3D печать.
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