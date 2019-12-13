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Пятница, 13.12.2019
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Объявлены победители премии The Game Awards 2019 (Видео)

Объявлены победители премии The Game Awards 2019 (Видео)
14:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Лучшей игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice от студии From Software и геймдизайнера Хидетаки Миядзаки.

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения одной из самых престижных премий игровой индустрии - The Game Awards 2019, во время которой отметили самые интересные проекты уходящего года, а также анонсировали новые игры.

Как сообщается на сайте премии, лучшей игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice от студии From Software и геймдизайнера Хидетаки Миядзаки.

На наибольшее количество наград претендовала игра Death Stranding Хидео Кодзимы, который планирует заняться также производством фильмов. Но, по итогам, больше всего наград - четыре - забрала ролевая игра Disco Elysium. 

Полностью список победителей The Game Awards 2019 выглядит следующим образом: 

Лучшая игра — Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая киберспортивная игра — League of Legends

Лучшая игра с социальным посылом — Gris

Лучшая семейная игра — Luigi's Masion 3

Лучшая спортивная игра — Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Лучшая мобильная игра — Call of Duty: Mobile

Лучшая стратегия — Fire Emblem: Three Houses

Лучшая игра для VR или AR — Beat Saber

Лучший экшен — Devil May Cry V

Лучший приключенческий экшен — Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая инди — Disco Elisium

Лучшая RPG — Disco Elisium

Лучшая режиссура — Death Stranding

Лучший тренер — Дэнни zonic Соренсен (Astralis)

Лучшее киберспортивное событие — League of Legends World Championship 2019

Лучший ведущий — Эфье Sjokz Депортере

Лучшая команда — G2 Esports (League of Legends)

Лучший киберспортсмен — Кайл Bugha Гирсдорф

Лучшая поддержка комьюнити — Destiny 2

Лучший саундтрек — Death Stranding

Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate

Лучший нарратив — Disco Elisium

Лучший контентмейкер — Shroud

Лучший визуал — Control

Лучший дизайн звука — Call of Duty: Modern Warfare

Лучший мультиплеер — Apex Legends

Лучший онгоинг — Fortnite

Лучший актер или актриса — Мадс Миккельсен (Клифф, Death Stranding)

Лучшая новая инди-студия — Studio ZA/UM

Напомним, в прошлом году лучшей игрой стала God of War.

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Вместе с награждением на The Game Awards издатели и разработчики традиционно сделали несколько крупных анонсов. В частности, Microsoft показала внешний вид и название Xbox следующего поколения - Xbox Series X. Ninja Theory анонсировала первую игру для нового поколения Xbox — Senua’s Saga: Hellblade II. Кроме того, Sony объявила первый официальный тайтл для PlayStation 5 — им стал лут-слэшер Godfall от создателей Borderlands.

Ghost of Tsushima выйдет летом 2020 года.

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Победители, From Software, The Game Awards, The Game Awards 2019, Sekiro: Shadows Die Twice.
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