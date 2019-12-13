Объявлены победители премии The Game Awards 2019 (Видео)

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения одной из самых престижных премий игровой индустрии - The Game Awards 2019, во время которой отметили самые интересные проекты уходящего года, а также анонсировали новые игры.
Как сообщается на сайте премии, лучшей игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice от студии From Software и геймдизайнера Хидетаки Миядзаки.
На наибольшее количество наград претендовала игра Death Stranding Хидео Кодзимы, который планирует заняться также производством фильмов. Но, по итогам, больше всего наград - четыре - забрала ролевая игра Disco Elysium.
Полностью список победителей The Game Awards 2019 выглядит следующим образом:
Лучшая игра — Sekiro: Shadows Die Twice
Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
Лучшая игра с социальным посылом — Gris
Лучшая семейная игра — Luigi's Masion 3
Лучшая спортивная игра — Crash Team Racing: Nitro-Fueled
Лучшая мобильная игра — Call of Duty: Mobile
Лучшая стратегия — Fire Emblem: Three Houses
Лучшая игра для VR или AR — Beat Saber
Лучший экшен — Devil May Cry V
Лучший приключенческий экшен — Sekiro: Shadows Die Twice
Лучшая инди — Disco Elisium
Лучшая RPG — Disco Elisium
Лучшая режиссура — Death Stranding
Лучший тренер — Дэнни zonic Соренсен (Astralis)
Лучшее киберспортивное событие — League of Legends World Championship 2019
Лучший ведущий — Эфье Sjokz Депортере
Лучшая команда — G2 Esports (League of Legends)
Лучший киберспортсмен — Кайл Bugha Гирсдорф
Лучшая поддержка комьюнити — Destiny 2
Лучший саундтрек — Death Stranding
Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate
Лучший нарратив — Disco Elisium
Лучший контентмейкер — Shroud
Лучший визуал — Control
Лучший дизайн звука — Call of Duty: Modern Warfare
Лучший мультиплеер — Apex Legends
Лучший онгоинг — Fortnite
Лучший актер или актриса — Мадс Миккельсен (Клифф, Death Stranding)
Лучшая новая инди-студия — Studio ZA/UM
Напомним, в прошлом году лучшей игрой стала God of War.
Вместе с награждением на The Game Awards издатели и разработчики традиционно сделали несколько крупных анонсов. В частности, Microsoft показала внешний вид и название Xbox следующего поколения - Xbox Series X. Ninja Theory анонсировала первую игру для нового поколения Xbox — Senua’s Saga: Hellblade II. Кроме того, Sony объявила первый официальный тайтл для PlayStation 5 — им стал лут-слэшер Godfall от создателей Borderlands.
Ghost of Tsushima выйдет летом 2020 года.