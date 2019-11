Появился трейлер игры от создателей "Игры престолов", которая выйдет в 2020 году (Видео)

Новости технологии:Последний раз Elden Ring "засветилась" на E3 2019, где разработчики показали сюжетный трейлер.

Похоже, что в следующий раз фанаты From Software увидят игру на грядущей The Game Awards.

Что известно?

IGN Middle East опубликовали на своей странице в Instagram анонс демонстрации Elden Ring. Если верить журналу, то проект покажут уже на The Game Awards 2019, которая пройдет 13 декабря. По словам журналистов, на церемонии разработчики проведут "обзор игры", а также объявят дату релиза, которую могут назначить на начало 2020 года.

The Game Awards 2019 всегда была не только церемонией награждения лучших игр года, но и сценой для анонса новых проектов. Например, в прошлом году Ubisoft анонсировала на мероприятии Far Cry: New Dawn, а Obsidian представила The Outer Worlds. Потому не удивительно, что From Software выбрала The Game Awards 2019 для полноценной демонстрации игры.

Пока что об Elden Ring известно мало информации. Официально From Software подтвердила, что над проектом работал Джордж Мартин, автор книг "Песнь льда и пламени". Разработчики поручили писателю создать мифологию мира, и глава FromSoftware Хидэтака Миядзаки остался доволен работой автора.

Если же говорить о слухах, то в недавней утечке источник рассказал, что игроков ждет классическая для Souls-серии боевая система. К тому же у главного героя будет протезированная рука, на которой завязана часть механик. По словам Миядзаки, Elden Ring разрабатывали одновременно с Sekiro, потому внедрение подобной системы не удивляет.

К тому же в игру добавят механику "сжигания" — чем чаще герой использует умения, тем сильнее сгорают его руки, вплоть до превращения конечностей в пыль. Противники также могут отрезать герою руки, если те уже достаточно повреждены.