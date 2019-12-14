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Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA

Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA

Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA
14:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Это новый конкурс мобильной фотографии от Meizu, который стартовал 13 декабря и продлится до 3 января 2020 года.

В течение нескольких последних месяцев пользователи со всего мира спорили что же такое Meizu OMA. Некоторые предполагали, что так китайский производитель смартфонов назвал новую технологию повышения качества фотографий. Наконец, Meizu открыла завесу тайны и рассказала об OMA.

Что такое Meizu OMA

Аббревиатура OMA расшифровывается как One Moments Awards. Цель компании заключается в привлечении фотографов к съемке ярких и эмоциональных работ. Главным призом мероприятия станет 5G-смартфон Meizu 17.

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Результаты конкурса компания объявит в конце января 2020 года. В рамках OMA 2019 будут отобраны десять фотографий победителей. Также Meizu планирует определить автора лучшего видеоработы, который получит грант на 1450 долларов для съемки мобильной рекламы смартфонов, а также новый Meizu 17 5G.

Авторы конкурса уверены, что OMA 2019 позволит пользователям улучшить свои навыки в мобильной фотосъемке. Параллельно проект поспособствует рекламе будущего флагмана – первого смартфона компании с поддержкой 5G-сетей и на основе топового чипа Snapdragon 865.

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Технологии, Фото, Meizu, Конкурс фотографий, Техно, Meizu OMA.
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