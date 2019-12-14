Garmin готовит новинку: смарт-часы на солнечной батарее

Теперь, согласно утечкам, производитель готовит еще одну модель часов, которая будет заряжаться от солнечной энергии.
Что известно?
"Умные" часы проходят под названием Instinct 2 Solar. Помимо, солнечной батареи, они получат датчик сердечного ритма и сенсор, определяющий уровень кислорода в крови.
Корпус часов будет водонепроницаемым. Также ожидаются стандартные для современных моделей функции: GPS/ГЛОНАСС, акселерометр и т. д.
Когда Garmin представит Instinct 2 Solar (и представит ли вообще) — неизвестно. Также пока непонятно, сколько будут стоить такие часы. Но за Fenix 6X Pro Solar просят $999.