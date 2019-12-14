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Garmin готовит новинку: смарт-часы на солнечной батарее

Garmin готовит новинку: смарт-часы на солнечной батарее
16:07 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Этим летом компания Garmin выпустила свои первые смарт-часы с солнечной батареей — Fenix ​​6X Pro Solar.

Теперь, согласно утечкам, производитель готовит еще одну модель часов, которая будет заряжаться от солнечной энергии.

Что известно?

"Умные" часы проходят под названием Instinct 2 Solar. Помимо, солнечной батареи, они получат датчик сердечного ритма и сенсор, определяющий уровень кислорода в крови.

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Корпус часов будет водонепроницаемым. Также ожидаются стандартные для современных моделей функции: GPS/ГЛОНАСС, акселерометр и т. д.

Когда Garmin представит Instinct 2 Solar (и представит ли вообще) — неизвестно. Также пока непонятно, сколько будут стоить такие часы. Но за Fenix 6X Pro Solar просят $999.

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Все по теме:

Солнечная энергия, Часы, Гаджеты, Технологии, Garmin, Умные часы, 20, Часы на руку.
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