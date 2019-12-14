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Time составил список лучших гаджетов десятилетия

Time составил список лучших гаджетов десятилетия
20:51 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Twitter

Новости технологии:В список вошли Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller, а также Raspberry Pi и iPad.

Журнал Time опубликовал неранжированный список 10 величайших гаджетов последнего десятилетия. Составители отметили, что в него попали самые важные устройства, оказавшие наибольшое влияние.

В числе прочего, в десятку вошла консоль Nintendo Switch. В Time считают, что это устройство, "возможно самый большой вклад Nintendo в игровую индустрию".

"Её портативность, вдохновлённая смартфонами, вкупе с растущей библиотекой блокбастеров от Nintendo, тайтлов от независимых разработчиков и классики, заставляют смотреть на Switch как на кульминацию идеи Nintendo о том, каким должен быть гейминг", - Time.

В список также попал Xbox Adaptive Controller — контроллер для людей с инвалидностью, выпущенный в 2018 году. Издание отмечает, что устройство открывает доступ к играм для тех людей, "которых индустрия долго игнорировала".

Список величайших гаджетов десятилетия по версии Time:

  • Apple iPad (2010)

  • Tesla Model S (2012)

  • Raspberry Pi (2012)

  • Google Chromecast (2013)

  • DJI Phantom (2013)

  • Amazon Echo (2014)

  • Apple Watch (2015)

  • Apple AirPods (2016)

  • Nintendo Switch (2017)

  • Xbox Adaptive Controller (2018)

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Ранее Verge составил свой топ-100 устройств, определивших десятилетие. В нём оказались и PS4 (9 место), и Nintendo Switch (15 место), и Xbox One (61 место). Лидером топа стал iPhone 4.

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Гаджеты, Технологии, Новинки, TIME.
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