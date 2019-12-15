В Samsung опровергли число проданных Galaxy Fold

Вчера мы писали о том, что Samsung объявила о продаже 1 миллиона складных смартфонов Galaxy Fold. Но оказалось, что на самом деле цифры ниже.
Сколько на самом деле
Дело в том, что о преодолении рубежа в 1 миллион проданных устройств заявил президент Samsung Electronics Янг Сон (Young Sohn). На мероприятии TechCrunch Disrupt Berlin он сказал:
«Есть один миллион человек, которые хотят использовать продукт за $2000»
Однако после этого представители Samsung связались с журналистами и опровергли его слова. Оказалось, что Samsung еще не продала миллион Galaxy Fold.
По словам собеседника, Янг Сон, скорее всего, перепутал реальные продажи с планами компании на текущий год.
К сожалению, реальные показатели все еще неизвестны. Но раньше аналитики говорили, что Samsung сможет продать до конца этого года 400–500 тысяч смартфонов.