В Samsung опровергли число проданных Galaxy Fold

Новости технологии:Представители Samsung опровергли количество проданных устройств Galaxy Fold.

Вчера мы писали о том, что Samsung объявила о продаже 1 миллиона складных смартфонов Galaxy Fold. Но оказалось, что на самом деле цифры ниже.

Сколько на самом деле

Дело в том, что о преодолении рубежа в 1 миллион проданных устройств заявил президент Samsung Electronics Янг Сон (Young Sohn). На мероприятии TechCrunch Disrupt Berlin он сказал:

«Есть один миллион человек, которые хотят использовать продукт за $2000»

Однако после этого представители Samsung связались с журналистами и опровергли его слова. Оказалось, что Samsung еще не продала миллион Galaxy Fold.

По словам собеседника, Янг Сон, скорее всего, перепутал реальные продажи с планами компании на текущий год.

К сожалению, реальные показатели все еще неизвестны. Но раньше аналитики говорили, что Samsung сможет продать до конца этого года 400–500 тысяч смартфонов.