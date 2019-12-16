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Понедельник, 16.12.2019
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Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)
Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)

Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)

Смотрите фото (3)
Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)
17:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Потери данных из памяти гаджета нередко вызывают вирусы или неосторожность при провшивке. Однако пользователи Reddit обнаружили еще одного "убийцу" смартфонов.

Что произошло?

Пользователь Reddit под ником Soroush_kohan опубликовал пост, в котором описал "приключения" своего Xiaomi Mi 9 после установки скачанных из интернета обоев: по его словам, экран устройства немедленно перестал реагировать на нажатия.

"Недавно я изменил обои моего смартфона, и как только я это сделал, дисплей моего смартфона продолжает включаться и выключаться. Он остается включенным в течение секунды, поэтому я не могу что-нибудь сделать за это время. Делая это, он дважды вибрирует", – написал пользователь.

Как выглядит проблема

"После 5-6 циклов появляется загрузочный экран, который предлагает три опции: перезагрузка (происходит то же самое), стирание данных и связь с помощником Mi Assistant. Кто-нибудь может помочь мне с этой ошибкой? Я не хочу удалять данные с моего смартфона", – добавил Soroush_kohan.

Хэппи-энда в этой истории не произошло: автору сообщения все же пришлось сбросить гаджет к заводским настройкам.

Что известно о "убийственных обоях"?

На первый взгляд, "обои-убийцы" выглядят обычными – это просто черный фон с цветной рамкой. Soroush_kohan утверждает, что нашел их с помощью Google и установил самостоятельно, после чего и начались проблемы.

Те самые "обои-убийцы"

Позже повторить "эксперимент" взялись еще несколько энтузиастов – оказалось, что аналогичный баг воспроизводится и на смартфоне Xiaomi Mi 9T Pro.

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Какие пользователи под угрозой и как не подвергнуться опасности?

Пока неизвестно, актуальна ли проблема для всех устройств вендора, или речь идет только о некоторых моделях. В любом случае авторы постов рекомендуют воздержаться от установки данных обоев, чтобы избежать потери данных в памяти аппарата.

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Ошибка, Технология, Обои, Xiaomi, Xiaomi Mi 9, обои-убийцы.
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