В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля

Новости технологии:Компания уверенна, что это упростит поиск зарядного устройства для электромобиля.

В Google Maps появилась новая функция, которая позволяет осуществлять поиск станций зарядки для электромобилей по типам вилки. Теперь, когда пользователь ищет их, он может указать точное соединение в строке фильтров прямо под окном поиска. Там можно указать самые популярные стандарты: CHAdeMO, CCS, Type 2 или тип штекера Tesla.

Функция должна значительно упростить поиск зарядной станции, которая поддерживает определенный стандарт автомобиля. Этот фильтр, например, нужен для Nissan и Mitsubishi, которые используют CHAdeMO, в то время как Jaguar и BMW используют CCS.

Новая функция появилась вскоре после того, как компания добавила станции зарядки на свои карты. Чуть позже Google стала показывать, используется ли зарядная станция прямо сейчас.

"В сочетании с существующими функциями рейтинга и обзора эта функция должна значительно упростить поиск зарядного устройства, которое не занято, находится в хорошем рабочем состоянии и совместимо с нужным автомобилем", — отметили в Google.

Пока новая функция доступна только в США, однако пользователи заметили ее и в Великобритании в приложениях Google Maps для iOS и Android. Издание The Verge отмечает, что в большинстве европейских городов приложение для iOS пока не дает возможности фильтровать станции по типу подключения.