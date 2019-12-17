Скачать
Вторник, 17.12.2019
В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото
В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото
В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"
В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля

В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
10:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Компания уверенна, что это упростит поиск зарядного устройства для электромобиля.

В Google Maps появилась новая функция, которая позволяет осуществлять поиск станций зарядки для электромобилей по типам вилки. Теперь, когда пользователь ищет их, он может указать точное соединение в строке фильтров прямо под окном поиска. Там можно указать самые популярные стандарты: CHAdeMO, CCS, Type 2 или тип штекера Tesla.

Функция должна значительно упростить поиск зарядной станции, которая поддерживает определенный стандарт автомобиля. Этот фильтр, например, нужен для Nissan и Mitsubishi, которые используют CHAdeMO, в то время как Jaguar и BMW используют CCS.

Новая функция появилась вскоре после того, как компания добавила станции зарядки на свои карты. Чуть позже Google стала показывать, используется ли зарядная станция прямо сейчас.

"В сочетании с существующими функциями рейтинга и обзора эта функция должна значительно упростить поиск зарядного устройства, которое не занято, находится в хорошем рабочем состоянии и совместимо с нужным автомобилем", — отметили в Google.

Компания Google показала, какую площадь отсняла для своих карт

Пока новая функция доступна только в США, однако пользователи заметили ее и в Великобритании в приложениях Google Maps для iOS и Android. Издание The Verge отмечает, что в большинстве европейских городов приложение для iOS пока не дает возможности фильтровать станции по типу подключения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Технологии, Google Maps, Приложение, Функция, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
03 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
04 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
05 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
&quot;Сделать, как в Европе&quot;: Кабмин намерен побороть &quot;зарплатное рабство&quot; в Украине
Кабмин намерен побороть "зарплатное рабство"
В центре Киева проходят сразу четыре акции протеста: усилены меры безопасности
Под Верховной Радой проходит митинг против продажи земли
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь