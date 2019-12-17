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JBL выпустит "вечные" беспроводные наушники (Видео)

JBL выпустит "вечные" беспроводные наушники (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Прототип беспроводных наушников, разработанный инженерами JBL, подключается к устройствам через Bluetooth, как обычные беспроводные наушники.

Беспроводные наушники обещают любителям музыки новый уровень свободы, но необходимость регулярно их заряжать портит идеальную картину. 

Что предлагает JBL

Аккумулятор на 700 мА/ч можно полностью зарядить за два часа через USB-шнур. Запаса энергии хватит на 24 часа звучания, что само по себе неплохо.

Но самое интересное в том, что в скобы крепления наушников встроен материал, который впитывает солнечные лучи. Эту фольгу производит шведская компания Exeger под брендом Powerfoyle. В отличие от панелей, она генерирует энергию не только в солнечный день, но и в помещении, в условиях искусственного или рассеянного естественного освещения. 

Автономность

Разработчики гарантируют, что при полном заряде батареи полтора часа под открытым небом достаточно, чтобы продолжить работу наушников до 68 часов – в зависимости от условий освещения.

Два часа в день на улице позволят наушникам работать в течение 168 часов, а 2,5 часа сделают музыку практически бесконечной.

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Другие функции JBL Reflect Eternals

Наушники совместимы с Google Voice Assistant и Amazon Alexa. Модель также снабжена системой связи, гарнитурой и фильтрацией фоновых звуков.

Дата выхода и цена

Компания просит поддержать проект на краудфандинговой платформе Indigogo. Первые участники могут купить JBL Reflect Eternals за 144 доллара. Поставки наушников запланированы на октябрь 2020.

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Наушники, Технологии, Техно, Беспроводные наушники, JBL, Наушники без спроводов, Наушники без зарядки.
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