Недорогая новинка Samsung Galaxy A01: основные характеристики (Фото)

Новости технологии:Ранее в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появился смартфон под каталожным номером SM-A015F.

Позже было доказано, что на рынок смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy A01. Сейчас же в сети появились изображения новинки.

Компьютерные изображения Samsung Galaxy A01 предоставил производитель защитных чехлов для смартфонов. Прозрачный силиконовый чехол не мешает рассмотреть новый Samsung Galaxy A01 во всех деталях.

Особенности Galaxy A01

Фронтальная камера располагается в специальном вырезе в центральной верхней части экрана, а основная камера, которая состоит из двух датчиков изображения, расположена в верхнем левом углу задней панели.

На верхней панели видно разъем 3,5 мм для подключения наушников, а отверстие для динамика располагается в нижней части задней панели. Для зарядки и передачи данных предусмотрен разъем USB-C.

Этот бюджетный смартфон получит экран диагональю 5,7 дюйма, аккумулятор емкостью 3000 мАч, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ независимой флэш-памяти.

Дата выхода и цена

Окончательная цена Samsung Galaxy A01 пока неизвестна, однако он станет младшей моделью линейки Galaxy A и будет самым дешевым смартфоном компании, его выход ожидается в ближайшее время.