Ничто не вечно: гаджеты, которые утратили свою актуальность (Фото)

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Порывшись в своем мусорном ящике дома, вы можете обнаружить, что у вас есть устаревшие телефоны, спиннер и, возможно, даже селфи-палка.

Мы знаем, у вас есть по крайней мере три мертвых пары наушников в вашем доме.

Наушники развивались на протяжении десятилетия. Наушники были в моде в начале десятилетия, затем Beats снова сделали большие наушники популярными, и теперь AirPods возвращают потребителей к маленьким устройствам.