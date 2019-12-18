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Ничто не вечно: гаджеты, которые утратили свою актуальность (Фото)

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Ничто не вечно: гаджеты, которые утратили свою актуальность (Фото)
14:31 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии:Вполне естественно, что вы приобретаете много мусора, особенно в течение десятилетия, которое стало свидетелем огромного развития технологий.

  • 1

    Порывшись в своем мусорном ящике дома, вы можете обнаружить, что у вас есть устаревшие телефоны, спиннер и, возможно, даже селфи-палка.

    Мы знаем, у вас есть по крайней мере три мертвых пары наушников в вашем доме.

    Наушники развивались на протяжении десятилетия. Наушники были в моде в начале десятилетия, затем Beats снова сделали большие наушники популярными, и теперь AirPods возвращают потребителей к маленьким устройствам.

  • 2

    Ваши старые телефонные зарядные устройства, вероятно, складируются.

    Современный порт iPhone зарядки не существовал до пятой модели устройства, которое вышло в 2012 году.

  • 3

    Спиннеры были очень популярны в 2017 году.

    Спиннеры привлекли к себе всеобщее внимание в 2017 году.

  • 4

    У вас наверное старые телефоны валяются.

    Новые телефоны выходят каждый год, и неясно, что вы должны делать со старыми моделями при обновлении.

  • 5

    Pokémon Go может и не занимать физическое пространство в вашей жизни, но в данный момент он, вероятно, использует ваше облачное хранилище.

    Сейчас эта игра гораздо менее популярна, хотя в апреле 2017 года ее число все еще составляло около 65 миллионов человек.

  • 6

    У многих людей есть палочки для селфи, хотя они могут быть неудобны в использовании.

    Мы знаем, что точно такая же лежит у вас в ящике без использования.

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