Ничто не вечно: гаджеты, которые утратили свою актуальность (Фото)

Порывшись в своем мусорном ящике дома, вы можете обнаружить, что у вас есть устаревшие телефоны, спиннер и, возможно, даже селфи-палка.
Мы знаем, у вас есть по крайней мере три мертвых пары наушников в вашем доме.
Наушники развивались на протяжении десятилетия. Наушники были в моде в начале десятилетия, затем Beats снова сделали большие наушники популярными, и теперь AirPods возвращают потребителей к маленьким устройствам.
Ваши старые телефонные зарядные устройства, вероятно, складируются.
Современный порт iPhone зарядки не существовал до пятой модели устройства, которое вышло в 2012 году.
Спиннеры были очень популярны в 2017 году.
Спиннеры привлекли к себе всеобщее внимание в 2017 году.
У вас наверное старые телефоны валяются.
Новые телефоны выходят каждый год, и неясно, что вы должны делать со старыми моделями при обновлении.
Pokémon Go может и не занимать физическое пространство в вашей жизни, но в данный момент он, вероятно, использует ваше облачное хранилище.
Сейчас эта игра гораздо менее популярна, хотя в апреле 2017 года ее число все еще составляло около 65 миллионов человек.
У многих людей есть палочки для селфи, хотя они могут быть неудобны в использовании.
Мы знаем, что точно такая же лежит у вас в ящике без использования.