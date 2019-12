Представлен дизайн HUAWEI P40 и P40 Pro (Фото)

Сразу после даты анонса смартфона Huawei P40 стало известно и то, как именно будет выглядеть будущий флагман китайского вендора. Детализированные рендеры базовой и Pro-версий гаджета опубликовал известный инсайдер OnLeaks, прогнозы которого по дизайну новых устройств неоднократно подтверждались ранее.

Особенности новинок

Судя по опубликованным изображениям, обе новинки будут оснащены прямоугольными модулями основных камер. Базовая модель под названием Huawei P40 получит четыре сенсора, а количество камер в Pro-версии пока неизвестно (по слухам, их будет пять), сообщает 91mobiles.

В отличие от P40, у которого плоский 6,2-дюймовый дисплей, экран модели P40 Pro диагональю 6,7 дюйма будет загнут с четырех сторон. Инсайдер утверждает, что металлическая рамка аппаратов также претерпела изменений в сравнении с флагманами P-серии предыдущего поколения.

