Представлен дизайн HUAWEI P40 и P40 Pro (Фото)

Новости технологии:Подборка рендеров Huawei P40, сделанная, как обычно, по рабочим чертежам.

Сразу после даты анонса смартфона Huawei P40 стало известно и то, как именно будет выглядеть будущий флагман китайского вендора. Детализированные рендеры базовой и Pro-версий гаджета опубликовал известный инсайдер OnLeaks, прогнозы которого по дизайну новых устройств неоднократно подтверждались ранее.

Особенности новинок

Судя по опубликованным изображениям, обе новинки будут оснащены прямоугольными модулями основных камер. Базовая модель под названием Huawei P40 получит четыре сенсора, а количество камер в Pro-версии пока неизвестно (по слухам, их будет пять), сообщает 91mobiles.

В отличие от P40, у которого плоский 6,2-дюймовый дисплей, экран модели P40 Pro диагональю 6,7 дюйма будет загнут с четырех сторон. Инсайдер утверждает, что металлическая рамка аппаратов также претерпела изменений в сравнении с флагманами P-серии предыдущего поколения.

[Exclusive] Huawei P40 and P40 Pro renders reveal design changes and a familiar camera modulehttps://t.co/c8oAk0I6Dx — 91mobiles (@91mobiles) December 18, 2019

Оба смартфона получат порты USB Type-C, лотки для SIM-карт и решетки динамиков на нижней стороне. Кнопки регулировки громкости и включения питания расположены справа, а вот насчет 3,5-мм аудиоразъема, то его ни одна из новинок не получит. Сканеры отпечатков пальцев гаджетов разместятся под поверхностью дисплея, а вот способ размещения фронталки (вырез или отверстие в экране) не уточняется.

Технические характеристики

Согласно предыдущим утечкам, Huawei P40 Pro получит процессор Kirin 990 с 5G-модемом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Главным сенсором камеры станет 64-мегапиксельный Sony IMX686 с оптической стабилизацией изображения. Дополнительно будет установлена 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и перископная камера на 12 Мп, модуль для макросъемки и TOF-сенсор.

Дата выхода

Анонс Huawei P40 и Huawei P40 Pro ожидается 18 марта.