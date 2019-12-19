Беспроводные водонепроницаемые TWS-наушники Tomkas уже вышли в продажу

Новости технологии:Официальный магазин компании Tomkas (рейтинг 97.5%) продаёт на Aliexpress полностью беспроводные наушники, которые могут заинтересовать гиков.

Что известно?

Наушники имеют Bluetooth 5.0, систему шумоподавления звука Qualcomm CVC 8.0, поддержку кодека aptX, защиту от воды IPX7 и сенсорные панели для управления музыкой.

Модель поставляется с кейсом, который имеет аккумулятор на 2400 мАч или 4000 мАч. В первом случае производитель обещает автономность 90 часов, а во втором — 380 часов. Заряжается чехол через порт microUSB. Кстати, его также можно использовать, как переносную батарею и подставку для смартфона. Внутри устройства установлен дисплей, на котором выводится уровень зарядки.

Цена?

За модель с аккумулятором на 2400 мАч просят $18.50, а за версию с батареей на 4000 мАч — $23.