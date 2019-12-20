Власти Калифорнии разрешили выпустить на дороги общего пользования роботов-доставщиков

Новости технологии:Калифорния разрешила доставку товаров на беспилотных автомобилях.

Власти Калифорнии разрешили коммерческую эксплуатацию беспилотных роботов-доставщиков на территории штата. Компании смогут подавать заявки на тестирование и запуск беспилотной доставки с начала 2020 года, говорится в сообщении калифорнийских властей.

В законопроекте речь идет о полностью беспилотных автомобилях весом до 4,5 т, которые будут передвигаться по дорогам общего пользования. Другими словами, разрешение распространяется как на небольших роботов-доставщиков, способных ездить по автомобильным дорогам, так и на полноценные автономные автомобили, пикапы и грузовики.

Требования к беспилотным доставщикам унифицированы с требованиями, которые предъявляются к беспилотным автомобилям для перевозки пассажиров.

Компании смогут подавать заявки на тестирование беспилотных доставщиков с 17 января. Заявки делятся на три типа — беспилотные автомобили с оператором, полностью автономные транспортные средства и заявка на эксплуатацию уже протестированных беспилотников.