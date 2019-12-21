Детский монитор KamiBaby от Yi Technology: подробности (Фото и видео)

Новости технологии:Yi Technology начала сбор средств на детский монитор KamiBaby.

Компания Yi Technology запустила на краудфандинговой платформе Indiegogo сбор средств на детский монитор KamiBaby.

Что известно

Новинка получила форму напоминающую зайца. Устройство оснастили FHD-камерой, которая сохраняет видео в облако. Из интересного, KamiBaby имеет ночной режим съёмки, 360-градусные динамики, а также специальные сенсоры, которые могут распознавать дыхание ребёнка, плачь и определять температуру в комнате. Естественно, управлять монитором можно со смартфона. Новинка также работает с помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.

Цена и когда ждать

За KamiBaby сейчас просят 100 долларов США. Первые поставки устройства должны начаться в марте 2020 года.