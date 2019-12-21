Появилась интерактивная игрушка для котов от Xiaomi (Видео)

Новости технологии:Ее дизайн похож на разбитое яйцо. "Желток" вращается, двигая пушистый помпон на конце.

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, выпустил в продажу интерактивную игрушку, которая сможет развлекать кота, пока хозяина нет дома.

Особенности игрушки

Корпус из прочного и экологического ABS-пластика полностью безопасен для животных и не имеет запаха. Для включения игрушки предусмотрена кнопка: ее нужно зажать на три секунды, так что она не сработает случайно при ударе о твердую поверхность. Работает устройство от двух батареек ААА.

Игрушка автоматически переходит в режим ожидания через три минуты бездействия для экономии заряда. Когда животное снова захочет поиграть и коснется устройства, он снова включится. Игрушка работает практически бесшумно (но про котов то же самое сказать нельзя, поэтому на ночь ее лучше убирать).

Цена

Новинка только что поступила в продажу в Китае, но ее уже сейчас можно купить на AliExpress за 16 долларов (384 гривен).