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Появилась интерактивная игрушка для котов от Xiaomi (Видео)

Появилась интерактивная игрушка для котов от Xiaomi (Видео)
13:54 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Ее дизайн похож на разбитое яйцо. "Желток" вращается, двигая пушистый помпон на конце.

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, выпустил в продажу интерактивную игрушку, которая сможет развлекать кота, пока хозяина нет дома. 

Особенности игрушки

Корпус из прочного и экологического ABS-пластика полностью безопасен для животных и не имеет запаха. Для включения игрушки предусмотрена кнопка: ее нужно зажать на три секунды, так что она не сработает случайно при ударе о твердую поверхность. Работает устройство от двух батареек ААА. 

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Игрушка автоматически переходит в режим ожидания через три минуты бездействия для экономии заряда. Когда животное снова захочет поиграть и коснется устройства, он снова включится. Игрушка работает практически бесшумно (но про котов то же самое сказать нельзя, поэтому на ночь ее лучше убирать).

Цена

Новинка только что поступила в продажу в Китае, но ее уже сейчас можно купить на AliExpress за 16 долларов (384 гривен).

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Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi, Игрушка для котов, Игрушки для животных, Интерактивная игрушка.
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