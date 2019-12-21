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Смартфон Vivo V17 доступен на украинском рынке (Фото)

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Смартфон Vivo V17 доступен на украинском рынке (Фото)
17:20 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В Украине стартовали продажи смартфона Vivo V17 с необычным дизайном.

У Vivo V17 6,38-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FHD+ (1080×2340) и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Экран занимает 90% площади лицевой панели.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 665 в связке с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Объем хранилища можно увеличить с помощью карты памяти microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Главная гордость Vivo V17 - основная камера с четырьмя модулями в виде ромба. Это 48 МП основной датчик, широкоугольный объектив на 8 МП с углом обзора 120 градусов, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера 32-мегапиксельная.

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Цена

Стоимость Vivo V17 - 8 499 гривен. Смартфон уже доступен в магазинах Алло и Цитрус в цветах "Неоновый синий" и "Розовая жемчужина".

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Смартфон, Vivo V17, Snapdragon 665, Продажи в Украине.
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