OnePlus платит хакерам за обнаруженные уязвимости

После нескольких взломов и утечек данных компания OnePlus запустила программу Bug Bounty, которая предусматривает выплату вознаграждений за обнаруженные уязвимости.
Кому и сколько
Минимальная сумма вознаграждения — $50, максимальная — $7000. По словам представителей компании, сумма «определяется на основе серьезности уязвимости и фактического воздействия на бизнес».
Платить будут за сообщения об уязвимостях и проблемах в системе безопасности смартфонов и сайта OnePlus.
Также компания будет вести рейтинг и определять пользователей, которые выявили наибольшее количество уязвимостей.
Партнёром OnePlus в этом проекте стал стартап HackerOne.