OnePlus платит хакерам за обнаруженные уязвимости

Новости технологии:Программа Bug Bounty от OnePlus: подробности.

После нескольких взломов и утечек данных компания OnePlus запустила программу Bug Bounty, которая предусматривает выплату вознаграждений за обнаруженные уязвимости.

Кому и сколько

Минимальная сумма вознаграждения — $50, максимальная — $7000. По словам представителей компании, сумма «определяется на основе серьезности уязвимости и фактического воздействия на бизнес».

особые случаи — до $7 000

критические — $750-$1,500

крупные — $250-$750

средние — $100-$250

мелкие — $50-$100

Платить будут за сообщения об уязвимостях и проблемах в системе безопасности смартфонов и сайта OnePlus.

Также компания будет вести рейтинг и определять пользователей, которые выявили наибольшее количество уязвимостей.

Партнёром OnePlus в этом проекте стал стартап HackerOne.