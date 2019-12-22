LG представит на выставке CES 2020 уникальные премиум-мониторы (Фото)

Новости технологии:Компания LG собирается на выставку CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, не с пустыми руками, а с новыми мониторами серии Ultra.

LG UltraFine Ergo 2020

Главная особенность этого монитора — его необычная подставка. Она крепится к столу и позволяет крутить монитор в разные стороны: выдвигать, задвигать, поворачивать, менять наклон и даже разворачивать на 180 градусов, чтобы показать сидящим напротив.

Такой монитор отлично подойдет для работы в офисе.

Монитор получил 31,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 3840×2160 пикселей (4K UHD). Заявлена поддержка HDR10, частота обновления 60 Гц, яркость 350 нит и время отклика 5 мс. А технология AMD Radeon FreeSyn обеспечит плавность во время игры.

Также в комплекте порт USB-C, два HDMI, DisplayPort и два USB.

LG UltraGear 2020

В эту линейку вошли модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950 с диагоналями 27, 34 и 38 дюймов, и LG позиционирует их как игровые.

У монитора 27GN950 1 мс Nano IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разгоном до 160 Гц, разрешение 4K/UHD (3840×2160 пикселей), а также поддержка технологии VESA Display Stream Compression (DSC) для обеспечения производительности практически без потерь при обработке 4К изображений.

Есть два разъема HDMI, один DisplayPort и концентратор USB.

Модели UltraGear 34GN850 и 38GN950 оснащены большими IPS-дисплеями с откликом 1 мс и частотой обновления 160 Гц. О них подробностей мало.

LG UltraWide 2020

Это 38-дюймовый изогнутый QHD+ монитор 38WN95C с дисплеем Nano IPS с откликом 1 мс и с частотой обновления 144 Гц. Монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR 600.

В наличии два разъема HDMI, один DP, два USB и Thunderbolt 3.

Сколько стоят новые мониторы — пока неизвестно. Скорее всего, LG расскажет подробности на выставке CES 2020.