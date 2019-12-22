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Ausdom презентует полноразмерные беспроводные наушники M09 с 20 часами работы (Фото)

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Ausdom презентует полноразмерные беспроводные наушники M09 с 20 часами работы (Фото)
21:24 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Китайская компания Ausdom предлагает свои наушники Ausdom M09 с хорошим звучанием и скромным ценником.

Что умеют

Это полноразмерные беспроводные наушники, которые представлены в двух версиях. Черная модель поддерживает Bluetooth 4.2 и работает от одного заряда до 8 часов, а более новые модели с серебристой и красной расцветках получили поддержку Bluetooth 5.0 и работают до 20 часов.

Соответственно, у первого варианта аккумулятор с емкостью 240 мАч, у второго - 300 мАч. А вот на подзарядку им необходимо одинаковое время - около 2 часов. Также оба работают на расстоянии до 10 метров.

Наушники получили 40 мм динамики, встроенный микрофон, поддерживают карты памяти microSD и аудиопрофили HSP, HFP, A2DP, AVRCP.

На левом наушнике расположены кнопки управления, 3,5 мм разъем, микрофон, microUSB и слот для карты памяти.

В комплекте кабель для зарядки и для подключения к стандартному 3,5 мм разъему - в этом случае беспроводные наушники превращаются в проводные и не требуют подзарядки.

Также наушники можно использовать в качестве Bluetooth гарнитуры для разговоров по смартфону.

Ausdom M09 довольно популярны: у них более 3200 отзывов на AliExpress и средний рейтинг 4,8.

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Цена

На момент публикации этой новости вариант попроще можно купить за $24,49, а вот старшие модели обойдутся в $29,73.

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Наушники, Беспроводные наушники, Ausdom M09, Ausdom, Полноразмерные наушники.
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