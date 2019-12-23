Нагреет за 3 секунды: Xiaomi анонсировала диспенсер для воды

На своей краудфандинговой платформе компания Xiaomi скоро начнёт сбор денег на диспенсер для воды Xiaomi MIJIA Instant Water Dispenser C1 с мгновенным нагревом.
Что известно
Mijia Instant Water Dispenser C1 имеет высокую мощность — 2200 Вт, благодаря чему вода нагревается за 3 секунды. Устройство довольно компактное — объём бака составляет 2,5 литра.
В диспенсере используется двойная система нагрева воды, а нагревательные элементы защищены теплоизоляцией. На корпусе находятся 3 кнопки для регулировки температуры и одна для включения режима блокировки от детей.
Xiaomi crowdfunds the MIJIA Instant Water Dispenser C1 for 199 yuan ($28) - gizmochina https://t.co/K9WCckkWVf pic.twitter.com/8wxNpFA34z
— Fundraising Ideas (@FundraisingIP) December 23, 2019
Собирать деньги начнут 25 декабря. Во время краудфандинга цена составит $28, а потом поднимется до $36.