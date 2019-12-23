Нагреет за 3 секунды: Xiaomi анонсировала диспенсер для воды

Новости технологии:Компания Xiaomi Mijia анонсировала диспенсер для воды Instant Water Dispenser C1.

На своей краудфандинговой платформе компания Xiaomi скоро начнёт сбор денег на диспенсер для воды Xiaomi MIJIA Instant Water Dispenser C1 с мгновенным нагревом.

Что известно

Mijia Instant Water Dispenser C1 имеет высокую мощность — 2200 Вт, благодаря чему вода нагревается за 3 секунды. Устройство довольно компактное — объём бака составляет 2,5 литра.

В диспенсере используется двойная система нагрева воды, а нагревательные элементы защищены теплоизоляцией. На корпусе находятся 3 кнопки для регулировки температуры и одна для включения режима блокировки от детей.

Xiaomi crowdfunds the MIJIA Instant Water Dispenser C1 for 199 yuan ($28) - gizmochina https://t.co/K9WCckkWVf pic.twitter.com/8wxNpFA34z — Fundraising Ideas (@FundraisingIP) December 23, 2019

Собирать деньги начнут 25 декабря. Во время краудфандинга цена составит $28, а потом поднимется до $36.