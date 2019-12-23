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Нагреет за 3 секунды: Xiaomi анонсировала диспенсер для воды

Нагреет за 3 секунды: Xiaomi анонсировала диспенсер для воды
20:43 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi Mijia анонсировала диспенсер для воды Instant Water Dispenser C1.

На своей краудфандинговой платформе компания Xiaomi скоро начнёт сбор денег на диспенсер для воды Xiaomi MIJIA Instant Water Dispenser C1 с мгновенным нагревом.

Что известно

Mijia Instant Water Dispenser C1 имеет высокую мощность — 2200 Вт, благодаря чему вода нагревается за 3 секунды. Устройство довольно компактное — объём бака составляет 2,5 литра.

В диспенсере используется двойная система нагрева воды, а нагревательные элементы защищены теплоизоляцией. На корпусе находятся 3 кнопки для регулировки температуры и одна для включения режима блокировки от детей.

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Собирать деньги начнут 25 декабря. Во время краудфандинга цена составит $28, а потом поднимется до $36.

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Технологии, Техно, Диспенсер, Xiaomi, Xiaomi Mijia, Instant Water Dispenser C1.
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