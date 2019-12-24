Скачать
Среда, 25.12.2019
Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Задолженность "Лисичанскводоканала": более 80 тысяч человек без водоснабжения
На Луганщине более 80 тысяч человек остались без водоснабжения
Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки
Рождество 25 декабря: поздравления на украинском языке в стихах, открытки

"Самые красивые смартфоны": OnePlus заинтриговала своим заявлением

"Самые красивые смартфоны": OnePlus заинтриговала своим заявлением
21:22 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В следующем году компания OnePlus выпустит линейку новых флагманов OnePlus 8. И руководство компании уже начало раскрывать подробности о грядущих смартфонах.

Чего ждать

В следующим году семейство OnePlus должно пополниться сразу тремя новыми моделями. Это базовый OnePlus 8, его старшая версия OnePlus 8 Pro и упрощенный OnePlus 8 Lite.

Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) во время недавнего интервью заявил, что это будут самые красивые смартфоны компании.

Напомним, все три новинки должны получить новые процессоры Snapdragon 865, а также экраны с частотой обновления 90 Гц или даже больше.

Расставили все точки над "ё": получит ли Huawei P40 графеновый аккумулятор

Анонс линейки OnePlus 8 запланирован во втором квартале 2020 года. То есть смартфоны представят где-то между апрелем и июнем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, OnePlus, Пит Лау, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 Lite.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
02 Милованов: Курс гривни очень сильный, он вредит экспортерам
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
05 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины
Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 декабря 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 декабря 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь