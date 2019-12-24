"Самые красивые смартфоны": OnePlus заинтриговала своим заявлением

Новости технологии:В следующем году компания OnePlus выпустит линейку новых флагманов OnePlus 8. И руководство компании уже начало раскрывать подробности о грядущих смартфонах.

Чего ждать

В следующим году семейство OnePlus должно пополниться сразу тремя новыми моделями. Это базовый OnePlus 8, его старшая версия OnePlus 8 Pro и упрощенный OnePlus 8 Lite.

Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) во время недавнего интервью заявил, что это будут самые красивые смартфоны компании.

Напомним, все три новинки должны получить новые процессоры Snapdragon 865, а также экраны с частотой обновления 90 Гц или даже больше.

Анонс линейки OnePlus 8 запланирован во втором квартале 2020 года. То есть смартфоны представят где-то между апрелем и июнем.