"Самые красивые смартфоны": OnePlus заинтриговала своим заявлением

Чего ждать
В следующим году семейство OnePlus должно пополниться сразу тремя новыми моделями. Это базовый OnePlus 8, его старшая версия OnePlus 8 Pro и упрощенный OnePlus 8 Lite.
Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) во время недавнего интервью заявил, что это будут самые красивые смартфоны компании.
Напомним, все три новинки должны получить новые процессоры Snapdragon 865, а также экраны с частотой обновления 90 Гц или даже больше.
Анонс линейки OnePlus 8 запланирован во втором квартале 2020 года. То есть смартфоны представят где-то между апрелем и июнем.