Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle: новые эксклюзивные игры для Facebook Gaming (Фото)

Новости технологии:Пока Epic Games борется с Valve за временные эксклюзивы, Facebook в тихую выпустил две игры про "Покемонов", которые доступны только в социальной сети.

Новыми эксклюзивами Facebook Gaming стали Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle.

Pokémon Tower Battle уже доступна глобально и напоминает тетрис, но с элементами физической головоломки. Игроки по очереди высаживают на остров покемонов, строя "живую башню" из виртуальных существ. Главная задача - продержаться как можно дольше, а пользователь, который уронит зверька за пределы платформы проигрывает.

Pokémon Medallion Battle пока доступна только на территории Филиппин, но выглядит куда интереснее. Это коллекционная карточная игра, в которой покемоны представлены в виде медальонов. Геймеры могу собирать колоды, соревноваться с другими пользователями, выигрывать значки стадионов и даже коллекционировать "карманных монстров".

Обе игры используют платформу Facebook Instant Games и запускаются прямо в браузере. Таким образом компания продолжает попытки привлечь аудиторию геймеров, которые начались еще с запуска вкладки с трансляциями и "Моментальными играми".

Если верить Facebook, то ежемесячно платформа собирает 700 миллионов пользователей, которые играют или смотрят игровые видео.