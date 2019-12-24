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Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle: новые эксклюзивные игры для Facebook Gaming (Фото)

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Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle: новые эксклюзивные игры для Facebook Gaming (Фото)
22:34 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Пока Epic Games борется с Valve за временные эксклюзивы, Facebook в тихую выпустил две игры про "Покемонов", которые доступны только в социальной сети.

Новыми эксклюзивами Facebook Gaming стали Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle.

Pokémon Tower Battle уже доступна глобально и напоминает тетрис, но с элементами физической головоломки. Игроки по очереди высаживают на остров покемонов, строя "живую башню" из виртуальных существ. Главная задача - продержаться как можно дольше, а пользователь, который уронит зверька за пределы платформы проигрывает.

Pokémon Medallion Battle пока доступна только на территории Филиппин, но выглядит куда интереснее. Это коллекционная карточная игра, в которой покемоны представлены в виде медальонов. Геймеры могу собирать колоды, соревноваться с другими пользователями, выигрывать значки стадионов и даже коллекционировать "карманных монстров".

Обе игры используют платформу Facebook Instant Games и запускаются прямо в браузере. Таким образом компания продолжает попытки привлечь аудиторию геймеров, которые начались еще с запуска вкладки с трансляциями и "Моментальными играми".

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Если верить Facebook, то ежемесячно платформа собирает 700 миллионов пользователей, которые играют или смотрят игровые видео.

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Facebook, Браузер, Игры, Покемон, Facebook Gaming, Pokémon Tower Battle, Pokémon Medallion Battle.
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