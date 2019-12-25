Uber назвала нового партнера с которым вместе будет создавать сервис аэротакси

Новости технологии:Амбициозные планы Uber по запуску городской службы воздушного такси только что получили поддержку от скрытного, хорошо финансируемого стартапа.

Им станет калифорнийский стартап Joby Aviation, который разрабатывает электрические летательные аппараты. В случае успеха компании запустят услугу уже до 2023 года.

Joby Aviation был основан изобретателем ДжоБеном Бевиртом еще в 2009 году. Долгое время компания не привлекала к себе внимания. Однако, в 2018 году она внезапно получила финансирование на сумму 100 миллионов долларов. Среди инвесторов были такие гиганты, как Intel, Toyota и JetBlue, сообщает Verge.

Особенности транспорта будущего

Полученные деньги помогли Joby Aviation создать прототип аэротакси и провести его испытания. Впрочем, о разработке известно немного: в отличие от конкурентов, стартап не спешит делиться подробностями. На имеющихся изображениях аэротакси Joby Aviation является чем-то средним между самолетом и дроном, оборудованным 12 пропеллерами, а в его салоне может разместиться 4 человека.

Многолетний контракт Joby Aviation и Uber предполагает, что компании будут совместно работать над созданием быстрой, надежной и экологически чистой службы аэротакси, которая позволит людям перемещаться по городу в пять раз быстрее, чем на машине.

О чем договорились компании

По условиям соглашения, Joby Aviation будет поставлять и эксплуатировать самолеты, а Uber поможет управлять воздушным движением, строить взлетно-посадочные площадки и интегрировать сервис с наземным транспортом.

Joby Aviation – не единственный партнер Uber в создании аэротакси. Ранее компания объявила, что будет сотрудничать еще с шестью стартапами – Jaunt, Embraer, Pipistrel, Karem Aircraft, Aurora Flight Sciences и Bell.

Будущее аэротакси

Сложно сказать, действительно ли аэротакси полностью изменит транспортную систему или останется всего лишь опцией для богатых клиентов. В то же время все больше компаний заявляют о планах запустить подобный сервис. Например, Lilium намерен сделать это до 2025 года, а китайская eHANG планировала открыть такой сервис уже в этом году.