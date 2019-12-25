Элитная мышка и голосовая клавиатура: Xiaomi представила новые девайсы

Новости технологии:Похоже, Xiaomi решила начать создание собственного Mac, и начала с клавиатуры и мыши.

Китайский производитель представил сразу две клавиатуры. MIIW Elite Keyboard получила 85 клавиш с ножничным механизмом, а с компьютером устройство соединяется по Bluetooth или с помощью беспроводного приемника. Клавиатура толщиной в 7.8 мм получила закругленный дизайн с круглыми клавишами, что отдаляет внешний вид устройства от Magic Keyboard.

Главная особенность MIIW Elite Keyboard — отдельная кнопка под голосовой ввод, которая расположена справа от "пробела", между "Alt" и "Ctrl". Зажав клавишу, пользователь активирует HKUST Xunfei Voice Pack и может вводить текст проговаривая его вслух. Кнопку также можно использовать для активации "умных команд", вроде запроса прогноза погоды, курса валют и прочего.

Вместе с MIIW Elite компания представила и упрощенную версию MIIW dual-mode keyboard 85. Клавиатуры почти идентичны, и младшая отличается отсутствием клавиши для голосового ввода.

Xiaomi также анонсировала собственную мышку MIIW Elite Mouse, которая также подключается по Bluetooth или с помощью беспроводного приемника. Компания обещает симметричный дизайн и не скользящую текстуру.

Когда и сколько

Клавиатура MIIW Elite Keyboard обойдется покупателю в $42 (299 Yuan), а на младшую MIIW dual-mode keyboard 85 повесят ценник в $25 (179 Yuan). MIIW Elite Mouse будут продавать по $42 (299 Yuan). MIIW Elite Keyboard и MIIW Elite Mouse появятся в продаже уже 25 февраля, а младшую MIIW dual-mode сможете купить уже 11 марта.