Скачать
Четверг, 26.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
За что избили военнослужащую на Одесчине?
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

Элитная мышка и голосовая клавиатура: Xiaomi представила новые девайсы

Элитная мышка и голосовая клавиатура: Xiaomi представила новые девайсы
22:43 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Похоже, Xiaomi решила начать создание собственного Mac, и начала с клавиатуры и мыши.

Китайский производитель представил сразу две клавиатуры. MIIW Elite Keyboard получила 85 клавиш с ножничным механизмом, а с компьютером устройство соединяется по Bluetooth или с помощью беспроводного приемника. Клавиатура толщиной в 7.8 мм получила закругленный дизайн с круглыми клавишами, что отдаляет внешний вид устройства от Magic Keyboard.

Главная особенность MIIW Elite Keyboard — отдельная кнопка под голосовой ввод, которая расположена справа от "пробела", между "Alt" и "Ctrl". Зажав клавишу, пользователь активирует HKUST Xunfei Voice Pack и может вводить текст проговаривая его вслух. Кнопку также можно использовать для активации "умных команд", вроде запроса прогноза погоды, курса валют и прочего.

Вместе с MIIW Elite компания представила и упрощенную версию MIIW dual-mode keyboard 85. Клавиатуры почти идентичны, и младшая отличается отсутствием клавиши для голосового ввода.

Xiaomi также анонсировала собственную мышку MIIW Elite Mouse, которая также подключается по Bluetooth или с помощью беспроводного приемника. Компания обещает симметричный дизайн и не скользящую текстуру.

Xiaomi показала новые умные часы Haylou LS01

Когда и сколько

Клавиатура MIIW Elite Keyboard обойдется покупателю в $42 (299 Yuan), а на младшую MIIW dual-mode keyboard 85 повесят ценник в $25 (179 Yuan). MIIW Elite Mouse будут продавать по $42 (299 Yuan). MIIW Elite Keyboard и MIIW Elite Mouse появятся в продаже уже 25 февраля, а младшую MIIW dual-mode сможете купить уже 11 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Клавиатура, Мышка, Техно, Xiaomi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
04 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь