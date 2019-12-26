Смартфон Xiaomi Redmi 8A: характеристики и цена

Новости технологии:Это бюджетная модель с очень хорошим соотношением цена-качество и мощной батареей.

Этой осенью Xiaomi представила в Украине новый смартфон Redmi 8A. Обо всех преимуществах и недостатках устройства – поговорим далее.

Дизайн и батарея

Смартфон доступен в трех вариантах цвета корпуса: черном, синем и красном. Размеры корпуса: 75.4x156.5x9.4 мм.

Redmi 8A хорошо лежит в руке, при том что весит 188 граммов, а это немало. Возможно, такой вес связан с большим аккумулятором. Это несъемная литий-ионная батарея высокой емкости на 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку.

Память

Redmi 8A имеет 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 встроенной памяти. Память можно расширить с помощью карты microSD, для которой смартфон имеет отдельный слот. Имейте в виду, что карты памяти в формате exFAT смартфон не распознает.

Программное обеспечение

Xiaomi Redmi 8A имеет фирменную оболочку MIUI 10 на базе Android 9, но его уже можно обновить до MIUI 11. По умолчанию Xiaomi устанавливает свои рекламные приложения, которые отныне можно легко удалять.

Камеры

Основная камера имеет 12 мегапикселей и снимает видео в качестве 1080p на 30 кадрах в секунду. Автофокус в Redmi 8A медленный, но работает корректно. Фронтальная 8-мегапиксельная камера имеет большее разрешение, чем в Xiaomi Redmi 7A, и делает хорошие кадры. Но стоит забыть о зуме для фронтальной камеры, ведь качество фото в таком случае заметно страдать.

Аксессуары

Xiaomi включает в комплект только необходимое: зарядное устройство на 10 Вт, кабель USB и инструмент для замены SIM-карты. Наконец Xiaomi переходит на порт USB-C для зарядки, и Redmi 8A не является исключением. Смартфон также имеет FM-радио и классический 3,5-мм разъем для наушников.

Из аппаратных кнопок здесь есть переключатель громкости и кнопка питания. Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, но можно использовать распознавание лиц, которое работает быстро и достаточно надежно.

Дисплей

Экран диагональю 6,22 дюйма имеет неплохое разрешение в 1520x720 пикселей. Кроме того, благодаря небольшой выемке для камеры вверху, дисплей имеет большую полезную площадь. Она покрыта устойчивым к царапинам стеклом.

Мощность

Redmi 8A имеет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, такой же, как в Redmi 7A. Это довольно неплохой чипсет, но не стоит ожидать в играх или тяжелых приложениях. За видео отвечает видеопроцессор Adreno 505.

Цена

Стоимость Redmi 8A стартует от 2999 гривен – это модификация на 2/32 ГБ памяти.

В общем, Redmi 8A – это приличный выбор за свою цену. Он хороший аккумулятор, хороший динамик и поддерживает карту памяти.