Конец ежедневной рутины: теперь чистить зубы можно без помощи рук

Новости технологии:В продаже засветилась ультразвуковая зубная щетка, которую не нужно держать в руках.

На AliExpress завезли новый гаджет для здоровья — звуковую автоматическую зубную щетку, которая чистит зубы за 45 секунд.

AZDENT 360 обгоняет по функциональности обычные электрические щетки, так как для чистки зубов вам даже не придется держать устройство в руках. Достаточно нанести пасту на U-образную щетку, выбрать нужный вам частотный режим, поместить гаджет во рту и ждать пока гаджет очистит зубы.

Устройство сделано из силикона и АБС-пластика (ударопрочной термопластической смолы), а также защищено по стандарту IPX7, так что вода ему не страшна. Производитель предусмотрел четыре режима очистки — мягкий, сильный, массажный и отбеливающий.

Если верить описанию, то AZDENT 360 справляется с чисткой зубов за 45 секунд. Притом все это время вы можете ходить по дому, готовить себе завтрак и так далее. Заряжается гаджет за 90 минут от док станции, которая подключается к сети по USB.

AZDENT 360 продается на AliExpress с ценником в $16. Отзывы в основном положительные и средняя оценка составляет 4.2 балла.