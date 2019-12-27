Xiaomi Youpin Forbidden City: характеристики, дизайн

Новости технологии:Умные часы получили название Xiaomi Youpin Forbidden City и могут похвастаться лаконичным внешним видом.

Еще одни смарт-часы от Xiaomi появились на краудфандинговий платформе.

Как пишет keddr.com, Xiaomi Youpin Forbidden City имеет лаконичный и аккуратный дизайн.

Характеристики

Смарт-часы получили круглый AMOLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 360х360 пикселей. Он также покрыт защитным стеклом, которое должно защитить девайс от ударов и царапин.

За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а оперативной памяти здесь 512 Мб. Емкость встроенного накопителя составляет 4 ГБ. Часы оснащены датчиками GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 400 мАч. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Новые смарт-часы от Xiaomi работают под управлением Wear OS.

Цена

На платформе краудфандинга Xiaomi Youpin Forbidden City стоит 185 долларов (4 200 гривен).

При этом, когда новинка выйдет в розницу, ее уже можно будет купить за 245 долларов (5 600 гривен).