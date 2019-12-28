Новый складной смартфон от Huawei прошел сертификацию

Новости технологии:Huawei сертифицировала новый складной смартфон Mate Xs с быстрой зарядкой на 65 Вт.

Не успела китайская компания Huawei разобраться со своим первым складным смартфоном Mate X, который только недавно поступил в продажу, а уже готовит его преемника — Huawei Mate Xs.

Новый гибкий смартфон уже получил сертификацию китайского регулятора 3C. В базе данных он проходит под номером TAH-AN00m.

К сожалению, регулятор раскрывает лишь мощность быстрой зарядки, которую будет поддерживать Huawei Mate Xs — 65 Вт. Больше никакой информации нет.

Напомним, новой модели приписывают обновленный шарнир, улучшенный дисплей и новый фирменный процессор Kirin 990 с интегрированным модемом 5G.

Скорее всего, смартфон дебютирует на выставке Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в конце февраля в Барселоне.