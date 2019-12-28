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Суббота, 28.12.2019
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Новый складной смартфон от Huawei прошел сертификацию

Новый складной смартфон от Huawei прошел сертификацию
21:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei сертифицировала новый складной смартфон Mate Xs с быстрой зарядкой на 65 Вт.

Не успела китайская компания Huawei разобраться со своим первым складным смартфоном Mate X, который только недавно поступил в продажу, а уже готовит его преемника — Huawei Mate Xs.

Новый гибкий смартфон уже получил сертификацию китайского регулятора 3C. В базе данных он проходит под номером TAH-AN00m.

К сожалению, регулятор раскрывает лишь мощность быстрой зарядки, которую будет поддерживать Huawei Mate Xs — 65 Вт. Больше никакой информации нет.

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Напомним, новой модели приписывают обновленный шарнир, улучшенный дисплей и новый фирменный процессор Kirin 990 с интегрированным модемом 5G.

Скорее всего, смартфон дебютирует на выставке Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в конце февраля в Барселоне.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Huawei Mate Xs.
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