LG вскоре представит несколько умных саундбаров

Новости технологии:CES 2020: LG Electronics анонсирует серию саундбаров с поддержкой искусственного интеллекта.

LG Electronics рассказала больше о новинках, которые стоит ожидать на CES 2020. В частности, компания анонсировала серию саундбаров с поддержкой искусственного интеллекта.

Главные особенности

SN11RG — «умный» флагманский саундбар с конфигурацией 7.1.4 канала, а также поддержкой систем многоканального звука Dolby Atmos и DTS: X. Последняя примечательна своей самодостаточностью, она не требует определённого количества динамиков для достижения эффекта объёмного звучания. DTS: X самостоятельно рассчитывает и распределяет звук. Как уточняет LG, поддержка этих систем есть у большинства моделей серии.

Другая интересная фишка новинок — функция AI Room Calibration, с помощью которой можно автоматически настроить параметры аудио с учётом особенностей конкретного помещения. Как ясно из названия, для этого саундбар использует алгоритмы искусственного интеллекта. В комплекте к гаджету будут идти два беспроводных тыловых динамика.

Помимо SN11RG компания представит и другие устройства серии, но уже 7 января на CES 2020.