ТОП-8 самых популярных и увлекательных онлайн-игр (Фото)

К сожалению, в современных компьютерных играх, выпущенных на рынок, редко можно найти глубокую и вдумчивую историю. Разработчики все чаще пытаются порадовать аудиторию казуальных геймеров, насыщая свой проект красивой, но бесполезной графикой. Из-за этого истинные поклонники качественных проектов получают откровенно отвратительную игру, где она даже не пахнет захватывающим сюжетом.
ФИФА 19.
Никакая другая франшиза спортивных игр не приблизилась к чести и успеху серии "ФИФА". Таким образом, она по-прежнему считается одной из самых популярных онлайн-игр в 2019 году.
Final Fantasy XIV.
Многие предсказывали провал игры, но благодаря упорной работе, "Square Enix" удались поднять игру от догоравшего пепла.
World of Warcraft.
"World of Warcraft" ("WoW") — это увлекательная онлайн-игра от "Blizzard", выпущенная в 2004 году.
Overwatch.
С момента своего выпуска (2 года назад) онлайн-игра привлекла более 35 миллионов зарегистрированных пользователей для PS4, Xbox и ПК.
Hearthstone.
"Hearthstone" завоевал популярность в области цифровых коллекционных карточных игр. Хотя ему предшествовали аналогичные игры, это первая игра этого жанра, которая стала всемирно успешной.
Лига Легенд.
Известная всем как "LoL", это тактически сфокусированная бесплатная игра "MOBA". Она дает вам контроль над вашим собственным уникальным чемпионом — против других игроков.
PUBG.
Этот экшен тоже достоин уважения. Если вы хотите окунуться в "Battle Royale", но не удовлетворены графикой и механикой, выберите "PUBG".
Fortnite.
Эта игра стала самой популярной в мире менее чем через год после ее выхода.