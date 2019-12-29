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ТОП-8 самых популярных и увлекательных онлайн-игр (Фото)

Смотрите фото (9)
ТОП-8 самых популярных и увлекательных онлайн-игр (Фото)
16:48 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости технологии:Самые популярные онлайн-игры, которые покорили сердца заядлых игроков и фанатов, чтобы вы могли повеселиться на досуге.

  • 1

    К сожалению, в современных компьютерных играх, выпущенных на рынок, редко можно найти глубокую и вдумчивую историю. Разработчики все чаще пытаются порадовать аудиторию казуальных геймеров, насыщая свой проект красивой, но бесполезной графикой. Из-за этого истинные поклонники качественных проектов получают откровенно отвратительную игру, где она даже не пахнет захватывающим сюжетом.

    ФИФА 19.

    Никакая другая франшиза спортивных игр не приблизилась к чести и успеху серии "ФИФА". Таким образом, она по-прежнему считается одной из самых популярных онлайн-игр в 2019 году.

  • 2

    Final Fantasy XIV.

    Многие предсказывали провал игры, но благодаря упорной работе, "Square Enix" удались поднять игру от догоравшего пепла.

  • 3

    World of Warcraft.

    "World of Warcraft" ("WoW") — это увлекательная онлайн-игра от "Blizzard", выпущенная в 2004 году.

  • 4

    Overwatch.

    С момента своего выпуска (2 года назад) онлайн-игра привлекла более 35 миллионов зарегистрированных пользователей для PS4, Xbox и ПК.

  • 5

    Hearthstone.

    "Hearthstone" завоевал популярность в области цифровых коллекционных карточных игр. Хотя ему предшествовали аналогичные игры, это первая игра этого жанра, которая стала всемирно успешной.

  • 6

    Лига Легенд.

    Известная всем как "LoL", это тактически сфокусированная бесплатная игра "MOBA". Она дает вам контроль над вашим собственным уникальным чемпионом — против других игроков.

  • 7

    PUBG.

    Этот экшен тоже достоин уважения. Если вы хотите окунуться в "Battle Royale", но не удовлетворены графикой и механикой, выберите "PUBG".

  • 8

    Fortnite.

    Эта игра стала самой популярной в мире менее чем через год после ее выхода.

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