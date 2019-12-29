ТОП-8 самых популярных и увлекательных онлайн-игр (Фото)

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К сожалению, в современных компьютерных играх, выпущенных на рынок, редко можно найти глубокую и вдумчивую историю. Разработчики все чаще пытаются порадовать аудиторию казуальных геймеров, насыщая свой проект красивой, но бесполезной графикой. Из-за этого истинные поклонники качественных проектов получают откровенно отвратительную игру, где она даже не пахнет захватывающим сюжетом.

ФИФА 19.

Никакая другая франшиза спортивных игр не приблизилась к чести и успеху серии "ФИФА". Таким образом, она по-прежнему считается одной из самых популярных онлайн-игр в 2019 году.