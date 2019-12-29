Соревнования с ИИ: кто быстрее пройдет Mega Man (Видео)

Новости технологии:Искусственный интеллект будет соревноваться в прохождении игры Mega Man.

Разработчики из Бразилии, Великобритании и Нидерландов будут участвовать в соревнованиях по созданию нейросетей, которые будут играть в фреймворк, воссоздающий популярную игру Mega Man II. Статья с описанием соревнования и первыми результатами игры опубликована на сайте arXiv.org.

В 2016 году инженеры из Бразилии создали фреймворк, который имитирует игру Mega Man II и делает ее доступной для обучения игровых алгоритмов. В рамках соревнований алгоритмы обучаются на четырех соперниках, а по итогам должны уметь побеждать восемь врагов — боссов, каждый из которых обладает специфичным оружием.

Это позволит алгоритму не только выучить общие правила игры, но и адаптировать стратегию его поведения под каждого босса.

Алгоритм, которые выступают за игрока, имеют доступ к 20 виртуальным датчикам. 16 из них показывают вертикальное или горизонтальное расстояние до восьми пуль, два отвечают за координаты противника, а еще два — за направление игрока противника.