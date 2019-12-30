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Понедельник, 30.12.2019
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Стартовал сбор средств на робокота MarsCat (Видео)

Стартовал сбор средств на робокота MarsCat (Видео)
05:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости культуры:Компания Elephant Robotics начала собирать средства для разработки робокота MarsCat.

Компания Elephant Robotics объявила о старте сбора средств на робокота MarsCat. Машина имитирует поведение реальных кошек и даже умеет менять свой характер в зависимости от действий хозяина.

Не хватает только меха

MarsCat перенял у своих живых сородичей некоторые повадки: он может играться, потягиваться и тереться мордой о предметы. Робокот выпускается в белом, сером, имбирном и чёрном цветах, оснащен шестью ёмкостными сенсорами и 5-мегапиксельной камерой в носу, которая заменяет ему глаза. Внутренние системы построены вокруг одноплатного компьютера Raspberry Pi 3. Аккумулятор обеспечивает до трех часов автономной работы при «постоянном взаимодействии» и до пяти часов при малой нагрузке, например, когда MarsCat лежит или сидит.

Как сообщает Elephant Robotics, взаимодействие с MarsCat определяет его индивидуальность. Например, если вы много общаетесь с роботом, он будет чаще мяукать в ответ. Кот распознаёт 20 ключевых слов, а также конкретные команды.

днако самое интересное в MarsCat — это возможность самостоятельного программирования его поведения с помощью открытого API. Умельцы, при желании, могут сделать из него что-то вроде тамагочи, ходячего голосового помощника или интегрировать его в системы умного дома. Получается довольно гибкая база, которая к тому же может развлекать детей. Однако, судя по видео, проворности робокоту всё же не хватает.

Заказать MarsCat можно через Kickstarter, первой сотне покупателей он обойдётся в $649. Цена будет увеличиваться по мере роста продаж. Первые поставки ожидаются в марте 2020 года.

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Кот, Робот, MarsCat.
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