В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов

Новости технологии:В США кардиолог подал в суд на компанию Apple.

Кардиолог и преподаватель медицинской школы в Нью-Йоркском университете Джозеф Визель (Joseph Wiesel) подал в суд на компанию Apple.

Что случилось

Камнем преткновения стала одна из функций смарт-часов Apple Watch. Визель уверяет, что запатентовал технологию обнаружения нерегулярного сердцебиения, которая используется в часах.

В патенте говорится об использовании фотоплетизмограммы для измерения частоты биения сердца. В Apple Watch аналогичный способ: зелёные светодиоды в часах мигают, а светочувствительные фотодиоды определяют объём поглощённого зелёного света, что помогает измерить пульс.

Еще в 2017 году доктор обратился к Apple и показал свой патент, но компания отказалась от переговоров и продолжила использовать технологию в Apple Watch. Тогда мужчина обратился в суд и сейчас требует запретить компании использовать его разработку и выплатить ему денежную компенсацию.

Представители Apple пока не комментируют эту ситуацию.