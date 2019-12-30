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В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов

В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
05:24 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:В США кардиолог подал в суд на компанию Apple.

Кардиолог и преподаватель медицинской школы в Нью-Йоркском университете Джозеф Визель (Joseph Wiesel) подал в суд на компанию Apple.

Что случилось

Камнем преткновения стала одна из функций смарт-часов Apple Watch. Визель уверяет, что запатентовал технологию обнаружения нерегулярного сердцебиения, которая используется в часах.

В патенте говорится об использовании фотоплетизмограммы для измерения частоты биения сердца. В Apple Watch аналогичный способ: зелёные светодиоды в часах мигают, а светочувствительные фотодиоды определяют объём поглощённого зелёного света, что помогает измерить пульс.

Еще в 2017 году доктор обратился к Apple и показал свой патент, но компания отказалась от переговоров и продолжила использовать технологию в Apple Watch. Тогда мужчина обратился в суд и сейчас требует запретить компании использовать его разработку и выплатить ему денежную компенсацию.

Представители Apple пока не комментируют эту ситуацию.

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Apple, Суд, Кардиолог, Смарт-часы, Apple Watch.
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