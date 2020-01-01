Япония разрабатывает "истребитель будущего": первое фото проекта

Новости технологии:В проекте бюджета Японии на 2020 год обнаружилось изображение проекта истребителя собственной разработки.

В Японии показали изображение нового истребителя собственной разработки. Сотрудники Министерства обороны Японии опубликовали проектное изображение истребителя NGF (Next Generation Fighter), которого ранее называли F3 или Future Fighter ("истребитель будущего"). Об этом пишет Aviation Week.

Японские военные опубликовали изображение нового самолета в проекте бюджета на 2020 год. На его разработку выделят более $256 млн. Созданием проекта займется Mitsubishi Heavy Industries. Срок окончания разработки намечен на 2035 год.

Помимо Mitsubishi Heavy Industries, в проекте будут участвовать британская BAE Systems, европейская компания Airbus и американские Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

NGF будет создан на базе европейского проекта истребителя FCAS или британского Tempest. Издание отмечает, что по аналогичному принципу был создан самолет Mitsubishi F-2. Основой для него стал американский F-16 Fighting Falcon.

В целом проект истребителя оценивается в $40 млрд. Планируется, что самолет будет одноместным, получит внутренние отсеки для вооружения и будет иметь внешние подвески для установки дополнительного оружия.