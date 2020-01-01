Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
В "Нафтогазе" рассказали о завершении процедуры анбандлинга
В "Нафтогазе" рассказали о завершении процедуры анбандлинга
Всемирный день мира: Папа Римский обратился ко всем "верующим и неверующим"
Папа Римский обратился ко всем "верующим и неверующим"
Новогодний подарок украинцам: у Динамо новый тренер
Новогодний подарок украинцам: у Динамо новый тренер
В NASA планируют отыскать вторую Землю
В NASA планируют отыскать вторую Землю

Ничего не утаить: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro рассекречены

Ничего не утаить: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro рассекречены
19:01 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi скрывала характеристики Mi 10 и Mi 10 Pro, но от интернета ничего не утаить, и информация просочилась в Сеть.

Xiaomi Mi 10 получит OLED-дисплей на 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Габариты корпуса не указаны, но внутри флагмана будет уживаться Snapdragon 865 и аккумулятор емкостью 4500 мАч. К тому же смартфон поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт, а также быструю, но уже проводную с мощностью до 40 Вт. Также обещают обратную беспроводную зарядку.

Из дополнительных особенностей указаны поддержка 5G и NFC.

Камера получит четыре модуля. Основой — Sony IMX686 на 64 МП, как у Redmi K30. Широкоугольный объектив получит 20 МП, «телевик» — 12 МП, а глубину резкости будет определять сенсор на 5 МП. Камера также поддерживает 30-кратный цифровой зум.

Сколько придется отдать за Mi 10

Источник попытался скрыть цену, но, похоже, стоимость Mi 10 варьируется от 3000 до 3999 юаней или от $430 до $575. В продажу поступят версии на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, а также две модели на 256 ГБ флэш-памяти и 8 или 12 ГБ ОЗУ.

Что внутри Mi 10 Pro

О Xiaomi Mi 10 Pro известно меньше. Возможно, часть характеристик, вроде процессора, а также поддержки 5G, NFC и беспроводной зарядки совпадают. Как минимум, емкость аккумулятора те же 4500 мАч, но мощности проводной и беспроводной зарядок выше: 66 Вт и 40 Вт соответственно.

В то же время камеры отличаются. У Mi 10 Pro основной датчик получит 108 Мп, а дополнительные модули обзавелись сенсорами с разрешением 48, 12 и 8 Мп — «телевик», широкоугольный и датчик глубины резкости соответственно.

Xiaomi готовит смартфон с поддержкой 5G

Сколько придется отдать за Mi 10 Pro

На полки попадут три версии Mi 10 Pro, притом каждая получит по 12 ГБ оперативной памяти. Разделят модели по объему накопителя — 128, 256 или 512 ГБ, которые обойдутся в $545, $590 и $645 соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
03 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
04 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
05 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Затишье длилось недолго: в зоне ООС ранен украинский военный
В зоне ООС ранен украинский военный
Письма и бандероли подорожали
Письма и бандероли подорожали
Певица Sonya Kay выходит замуж (Фото)
Певица Sonya Kay выходит замуж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь