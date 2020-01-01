Ничего не утаить: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro рассекречены

Новости технологии:Xiaomi скрывала характеристики Mi 10 и Mi 10 Pro, но от интернета ничего не утаить, и информация просочилась в Сеть.

Xiaomi Mi 10 получит OLED-дисплей на 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Габариты корпуса не указаны, но внутри флагмана будет уживаться Snapdragon 865 и аккумулятор емкостью 4500 мАч. К тому же смартфон поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт, а также быструю, но уже проводную с мощностью до 40 Вт. Также обещают обратную беспроводную зарядку.

Из дополнительных особенностей указаны поддержка 5G и NFC.

Камера получит четыре модуля. Основой — Sony IMX686 на 64 МП, как у Redmi K30. Широкоугольный объектив получит 20 МП, «телевик» — 12 МП, а глубину резкости будет определять сенсор на 5 МП. Камера также поддерживает 30-кратный цифровой зум.

Сколько придется отдать за Mi 10

Источник попытался скрыть цену, но, похоже, стоимость Mi 10 варьируется от 3000 до 3999 юаней или от $430 до $575. В продажу поступят версии на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, а также две модели на 256 ГБ флэш-памяти и 8 или 12 ГБ ОЗУ.

Что внутри Mi 10 Pro

О Xiaomi Mi 10 Pro известно меньше. Возможно, часть характеристик, вроде процессора, а также поддержки 5G, NFC и беспроводной зарядки совпадают. Как минимум, емкость аккумулятора те же 4500 мАч, но мощности проводной и беспроводной зарядок выше: 66 Вт и 40 Вт соответственно.

В то же время камеры отличаются. У Mi 10 Pro основной датчик получит 108 Мп, а дополнительные модули обзавелись сенсорами с разрешением 48, 12 и 8 Мп — «телевик», широкоугольный и датчик глубины резкости соответственно.

Сколько придется отдать за Mi 10 Pro

На полки попадут три версии Mi 10 Pro, притом каждая получит по 12 ГБ оперативной памяти. Разделят модели по объему накопителя — 128, 256 или 512 ГБ, которые обойдутся в $545, $590 и $645 соответственно.