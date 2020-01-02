Smoke предоставляет доступ к аккаунту Steam прямо со смарт-часов

Новости технологии:Оно доступно бесплатно в App Store, а создателем является независимый разработчик Дэмиен Шеридан.

Владельцы Apple Watch теперь могут получить доступ к Steam-аккаунту прямо со смарт-часов с помощью приложения Smoke.

Возможности приложения

С помощью Smoke владельцы Apple Watch смогут просматривать доступные игры в своей библиотеке, перечень достижений и накопленное игровое время. Также можно просматривать информацию о каждом из тайтлов, доступном в магазине или в библиотеке друзей.

Среди прочего приложение обладает следующим функционалом:

Просмотр друзей в сети, и в какие игры они недавно играли;

Поиск новых материалов об играх;

Сохранение материалов для продолжения чтения через приложение на смартфоне;

Возможность отправки материалов друзьям;

Кастомизация через приложение на смартфоне: настройка цветовой гаммы и изменение иконки приложения.

Официальный аналог клиента Steam от Valve для Apple Watch пока отсутствует, поэтому пользователи должны быть готовы предоставить персональные данные своей учетной записи в Steam стороннему разработчику.