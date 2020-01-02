Smoke предоставляет доступ к аккаунту Steam прямо со смарт-часов

Владельцы Apple Watch теперь могут получить доступ к Steam-аккаунту прямо со смарт-часов с помощью приложения Smoke.
Возможности приложения
С помощью Smoke владельцы Apple Watch смогут просматривать доступные игры в своей библиотеке, перечень достижений и накопленное игровое время. Также можно просматривать информацию о каждом из тайтлов, доступном в магазине или в библиотеке друзей.
Среди прочего приложение обладает следующим функционалом:
Просмотр друзей в сети, и в какие игры они недавно играли;
Поиск новых материалов об играх;
Сохранение материалов для продолжения чтения через приложение на смартфоне;
Возможность отправки материалов друзьям;
Кастомизация через приложение на смартфоне: настройка цветовой гаммы и изменение иконки приложения.
Официальный аналог клиента Steam от Valve для Apple Watch пока отсутствует, поэтому пользователи должны быть готовы предоставить персональные данные своей учетной записи в Steam стороннему разработчику.