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Созданы электронные контактные линзы с беспроводной зарядкой (Фото)

Созданы электронные контактные линзы с беспроводной зарядкой (Фото)
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Корейские разработчики уже нашли способ заряжать подобные устройства – причем без использования проводов.

С развитием технологий расширенные функции получают не только крупногабаритные VR-шлемы и AR-очки, но и миниатюрные контактные линзы. Впрочем, даже самым крошечным элементам таких систем требуется питание. 

Детали разработки

Исследователи из сеульского Университета Енсе разработали гибкую структуру, которая проводит ток без нагрева, опасного для человеческого глаза. Все мелкие детали они распечатали на специальном 3D-принтере. Главным источником питания и основой конструкции стал суперконденсатор, способный поддерживать работу устройства до семи дней. За беспроводную зарядку гаджета отвечают выпрямитель электрического тока и антенна из серебряного нановолокна, расположенная вокруг структуры, сообщает Advances Sciencemag.

В конечном итоге специалисты создали линзу, которая измеряет уровень глюкозы в крови носителя и передает эти сведения с помощью светодиодного индикатора. Все элементы конструкции расположены таким образом, чтобы не препятствовать нормальному обзору человека. Тесты устройства показали, что оно безопасно и не нагревается выше допустимых температур даже во время зарядки.

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На что повлияет разработка

Ученые предположили, что их работа может повлиять на развитие технологий создания умных линз. По их мнению, в первую очередь такие устройства пригодятся с медицинской целью – например, для наблюдения пациентов с диабетом. Возможно ли применить подобную структуру в других сферах, включая развлекательные, изобретатели пока не сообщали.

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Технологии, Контактные линзы, Линзы, Техно, Электронные контактные линзы.
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