Секретный анонс: в сети появилась информация о стоимости Xiaomi Watch Color

Новости технологии:В Сети появились фото коробки "умных часов" со спецификациями, а теперь пользователи интернета узнали и цену гаджета.

На Weibo "засветилась" фотография из магазина Xiaomi, где в кадр попал рекламный стенд с Xiaomi Watch Color. Судя по изображению, часы попадут на полки магазинов с ценником в ¥799 (юаней) или $115.

Если бы на Amazfit GTR не подешевели, то Xiaomi Watch Color стали бы самыми доступными "умными часами".

Напомним, что Xiaomi Watch Color получат круглый AMOLED-дисплей на 1.39 дюйма с разрешением 454×454 точек. За связь с внешним миром отвечает Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, а питается гаджет от батареи на 420 мАч. Это на 10 мАч больше, чем у 47-миллиметровых Amazfit GTR. Из дополнительных фишек указаны NFC, защита от воды по стандарту 5ATM, трекер активности и сердцебиения, а также встроенный XiaoAI Ассистент.

В продаже Xiaomi Watch Color появятся уже 3 января 2020 года, но пока только в Китае.