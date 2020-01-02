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Секретный анонс: в сети появилась информация о стоимости Xiaomi Watch Color

Секретный анонс: в сети появилась информация о стоимости Xiaomi Watch Color
17:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В Сети появились фото коробки "умных часов" со спецификациями, а теперь пользователи интернета узнали и цену гаджета.

На Weibo "засветилась" фотография из магазина Xiaomi, где в кадр попал рекламный стенд с Xiaomi Watch Color. Судя по изображению, часы попадут на полки магазинов с ценником в ¥799 (юаней) или $115.

Если бы на Amazfit GTR не подешевели, то Xiaomi Watch Color стали бы самыми доступными "умными часами".

Напомним, что Xiaomi Watch Color получат круглый AMOLED-дисплей на 1.39 дюйма с разрешением 454×454 точек. За связь с внешним миром отвечает Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, а питается гаджет от батареи на 420 мАч. Это на 10 мАч больше, чем у 47-миллиметровых Amazfit GTR. Из дополнительных фишек указаны NFC, защита от воды по стандарту 5ATM, трекер активности и сердцебиения, а также встроенный XiaoAI Ассистент.

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В продаже Xiaomi Watch Color появятся уже 3 января 2020 года, но пока только в Китае.

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Цена, Характеристика, Умные часы, Xiaomi, Xiaomi Watch Color.
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