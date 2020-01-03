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Snapdragon 855+ стал процессором года: рейтинг AnTuTu

Snapdragon 855+ стал процессором года: рейтинг AnTuTu
03:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Лучшие процессоры года для Android-устройств по версии AnTuTu.

Разработчики бенчмарка AnTuTu подвели итоги 2019 года и составили рейтинг лучших мобильных платформ для Android-устройств.

Самым мощным процессором года стал Snapdragon 855+. Нового Snapdragon 865 в списке нет, так как смартфоны с ним поступят в продажу в начале 2020 года.

В рейтинге есть и другие номинации. Например, самыми инновационными стали платформы Huawei Kirin 990 5G, Samsung Exynos 980, Qualcomm Snapdragon 765G и MediaTek Dimensity 1000L.

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А вот лучшими бюджетными процессорами признаны Huawei Kirin 810 и MediaTek Helio G90T.

Подчеркнем, что рейтинг составлялся только для чипов на Android-устройствах, поэтому SoC Apple, например, A13 Bionic, в нем нет.

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Рейтинг, Android, Процессор, AnTuTu, Snapdragon 855.
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