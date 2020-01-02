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Samsung готовит к выпуску 9 новых смартфонов серии Galaxy A (Фото)

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Samsung готовит к выпуску 9 новых смартфонов серии Galaxy A (Фото)
20:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Серия смартфонов Samsung Galaxy A пользуется большой популярностью.

"Секрет" большой популярности смартфонов в том, что это гаджеты с флагманскими функциями, но с более доступными ценниками. Например, Galaxy A9 — первый смартфон с четырьмя камерами, а Galaxy A80 — первая модель с тройной поворотной камерой.

В 2020 году Samsung намерена продолжать выпуск смартфонов Galaxy A и уже зарегистрировала новые модели в Южной Корее.

Кто в списке

Samsung не стала ограничиваться одной или парой новых смартфонов и зарегистрировала сразу 9 моделей.

Итак, в списке: Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A42, Galaxy A52, Galaxy A62, Galaxy A72, Galaxy A82 и Galaxy A92.

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Информации о них пока мало, но очевидно, что они станут улучшенными версиями смартфонов 2019 года. Когда состоятся официальные анонсы — тоже неизвестно.

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Samsung, Смартфоны, Samsung Galaxy A.
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