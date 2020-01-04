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Вышел тизер Oddity - фанатского продолжения EarthBound (Видео)

Вышел тизер Oddity - фанатского продолжения EarthBound (Видео)
13:33 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Mother (или EarthBound в других странах) - серия японских RPG от Nintendo, которая вдохновила создателей Undertale.

Франшиза насчитывает три части, причём одна из них официально на Западе вообще не выходила, а другая добралась лишь через 26 лет после релиза на родине.

Тем не менее вокруг Mother/EarthBound собралось преданное сообщество поклонников за пределами Японии. Последняя часть серии (Mother 3) вышла в 2006 году. Ни Nintendo, ни автор трилогии Сигэсато Итои (Shigesato Itoi) не стали заниматься продолжением, поэтому фанаты взяли дело в свои руки и в 2010 году начали разрабатывать Mother 4.

Предполагалось, что Mother 4 выйдет в конце 2014-го. Но, как это обычно бывает с народными проектами, производство сильно затянулось, а релиз неоднократно задерживали. В конце концов Mother 4 переименовали — Nintendo известна ревнивым отношением к фанатским играм по своим франшизам, даже если за них не просят денег.

Теперь неофициальная четвёртая часть называется Oddity. Она отмела статус простой фанатской игры и, похоже, превратилась в самостоятельное произведение, за которое собираются просить деньги. При этом источник вдохновения в виде серии Mother всё равно угадывается безошибочно.

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Как говорят авторы, Oddity — это сюрреалистичная урбанистическая RPG в Семидесятых. Главный герой — Трэвис Филдс, обыкновенный мальчонка, которого затянул водоворот удивительных событий. Мир в опасности, народ раздражён, повсюду снуют демоны, Луну покрыла жутковатая слизь, а тайное сообщество "Современные люди" то и дело кого-то похищает. "Дорожное приключение с чудаковатыми персонажами, серьёзным вызовом и большой душой!" — описывают Oddity разработчики.

Дата релиза — "когда будет готово". Выше — свежий трейлер с геймплеем, сюжетной завязкой и саундтреком.

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Технологии, Игра, Техно, Oddity.
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