Скачать
Суббота, 04.01.2020
"Нафтогаз" об остановке поставок нефти из РФ в Беларусь: Знакомая история, которой нам удалось избежать
"Нафтогаз" об остановке поставок нефти из РФ в Беларусь: Знакомая история, которой нам удалось избежать
День в ООС: двое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве
День в ООС: двое украинских военнослужащих ранены
Реал прервал трехматчевую серию без побед в Примере
Реал прервал трехматчевую серию без побед в Примере
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

Vivo, OPPO и Xiaomi готовят совместный проект: когда заработает в Украине? (Фото)

Vivo, OPPO и Xiaomi готовят совместный проект: когда заработает в Украине? (Фото)
21:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Три крупные китайские производители смартфонов – Vivo, OPPO и Xiaomi – разработали общую систему для пользователей Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Она должна обеспечить пользователей доступом для обмена данными. Об этом сообщили в пресс-службе Vivo в Украине.

Что получат пользователи?

Как объяснили в Vivo, эта новая беспроводная система трансфера файлов позволяет пользователям всех трех брендов без проблем и трудностей передавать широкий спектр файлов. Это могут быть:

  • фотографии,

  • видео,

  • музыка, документы,

  • и другие файлы.

При этом Peer-to-Peer Transmission Alliance не требует подключения к Интернету. Достаточно лишь включить Bluetooth для быстрого соединения и технологию WiFi P2P (Peer to Peer), технологию для передачи данных.

Секретный анонс: в сети появилась информация о стоимости Xiaomi Watch Color

Когда заработает?

Новый сервис заработает уже в феврале 2020 года. Новая функция будет постепенно внедряться в новые продукты Vivo, OPPO и Xiaomi на различных рынках, где представлены аксессуары брендов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Технология, Vivo, Oppo, Xiaomi, Peer-to-Peer Transmission Alliance, Peer-to-Peer, Сервис передачи данных, Трансфер файлов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
03 Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
04 Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога
05 Лучшие травы для быстрого похудения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
В Ираке возле здания посольства США прогремел взрыв
В Ираке возле здания посольства США прогремел взрыв
На Рождество в Киеве ограничат движение
На Рождество в Киеве ограничат движение
Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)
Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь