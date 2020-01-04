Vivo, OPPO и Xiaomi готовят совместный проект: когда заработает в Украине? (Фото)

Она должна обеспечить пользователей доступом для обмена данными. Об этом сообщили в пресс-службе Vivo в Украине.
Что получат пользователи?
Как объяснили в Vivo, эта новая беспроводная система трансфера файлов позволяет пользователям всех трех брендов без проблем и трудностей передавать широкий спектр файлов. Это могут быть:
фотографии,
видео,
музыка, документы,
и другие файлы.
При этом Peer-to-Peer Transmission Alliance не требует подключения к Интернету. Достаточно лишь включить Bluetooth для быстрого соединения и технологию WiFi P2P (Peer to Peer), технологию для передачи данных.
Когда заработает?
Новый сервис заработает уже в феврале 2020 года. Новая функция будет постепенно внедряться в новые продукты Vivo, OPPO и Xiaomi на различных рынках, где представлены аксессуары брендов.