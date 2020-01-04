Vivo, OPPO и Xiaomi готовят совместный проект: когда заработает в Украине? (Фото)

Новости технологии:Три крупные китайские производители смартфонов – Vivo, OPPO и Xiaomi – разработали общую систему для пользователей Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Она должна обеспечить пользователей доступом для обмена данными. Об этом сообщили в пресс-службе Vivo в Украине.

Что получат пользователи?

Как объяснили в Vivo, эта новая беспроводная система трансфера файлов позволяет пользователям всех трех брендов без проблем и трудностей передавать широкий спектр файлов. Это могут быть:

фотографии,

видео,

музыка, документы,

и другие файлы.

При этом Peer-to-Peer Transmission Alliance не требует подключения к Интернету. Достаточно лишь включить Bluetooth для быстрого соединения и технологию WiFi P2P (Peer to Peer), технологию для передачи данных.

Когда заработает?

Новый сервис заработает уже в феврале 2020 года. Новая функция будет постепенно внедряться в новые продукты Vivo, OPPO и Xiaomi на различных рынках, где представлены аксессуары брендов.