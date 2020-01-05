Будущее наступит на CES 2020: ожидаем PlayStation 5 и флагман Xperia от Sony

Новости технологии:На следующей неделе в Лас-Вегасе стартует выставка потребительской электроники CES.

В выставке электроники CES примут участие многие производители — даже Apple, которая всегда игнорировала подобные мероприятия. Не останется в стороне и Sony.

Когда?

Sony проведет собственную презентацию в рамках CES 2020 уже завтра, 6 января. В приглашении говорится, что "Будущее наступает", однако что именно нас ждет на презентации — не уточняется.

Что покажут?

Ожидается, что Sony привезет на CES новый флагман Xperia — скорее всего, Xperia 3, который недавно "засветился" в базе данных бенчмарка Geekbench. Также в прошлом году дебютировали Xperia 10 и 10 Plus, поэтому в этом году мы можем получить их преемников — Xperia 6 и 6 Plus.

В 2020-м Sony представит свои первые 5G-смартфоны, поэтому компания может упомянуть их на CES.

Кроме того, завтра ожидается анонс PlayStation 5 (предзаказы обещают открыть уже в марте), возможно, смарт-телевизоров, камеры Alpha и продуктов на базе искусственного интеллекта.