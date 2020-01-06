Смотри, что может: Apple выпустила рекламное видео камеры iPhone 11 Pro (Видео)

Новости технологии:Ранее компания выпускала видеоролики, демонстрирующие возможности видеокамер ее смартфонов.

Сразу после выхода новых смартфонов линейки iPhone 11 производитель большой акцент уделял возможностям камеры, в том числе для съемки видео.

Как передает 9to5mac.com, сейчас компания Apple обнародовала еще один, уже 4 ролик из серии "Эксперименты", который был полностью снят на смартфон iPhone 11 Pro.

О чем видео

Рекламный ролик получил название Fire & Ice (огонь и пламя). Его создали Донгхун Джун и Джеймс Торнтон.

Создатели видео демонстрируют различные формы огня и льда в разном окружении. Именно мощные возможности камеры iPhone 11 Pro позволяют передать все тонкости и детали кадров.

"Посмотрите, что можно сделать, используя iPhone, простые материалы и безграничное творчество. Наша серия экспериментов показывает захватывающие, ослепительные миры, снятые на iPhone", – говорят в Apple.

Как снимает камера iPhone 11 Pro: видео

Чем интересна камера iPhone 11 Pro

Этот смартфон получил тройную основную камеру, которую разместили в квадратном блоке:

12 Мп сверхширокоугольная камера (диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 120 градусов);

12 Мп широкоугольный модуль (диафрагма ƒ/1.8);

12 Мп телемодуль (диафрагма ƒ/2.0).

Камера может записывать видео

в режиме 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;

HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с;

HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с

Кроме того, iPhone 11 Pro получил интересную функцию QuickTake, которая позволяет быстро изменить фото режим на видео. Поэтому пользователь может записывать реалистичные видео 4K с частотой 60 кадров/с с невероятно высокой детализацией и кинематографической стабилизацией. Отснятые кадры можно отредактировать с помощью новых инструментов. Можно обрезать и поворачивать видео, использовать фильтры и режимы и тому подобное.