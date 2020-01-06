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Смотри, что может: Apple выпустила рекламное видео камеры iPhone 11 Pro (Видео)

Смотри, что может: Apple выпустила рекламное видео камеры iPhone 11 Pro (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Ранее компания выпускала видеоролики, демонстрирующие возможности видеокамер ее смартфонов.

Сразу после выхода новых смартфонов линейки iPhone 11 производитель большой акцент уделял возможностям камеры, в том числе для съемки видео.

Как передает 9to5mac.com, сейчас компания Apple обнародовала еще один, уже 4 ролик из серии "Эксперименты", который был полностью снят на смартфон iPhone 11 Pro.

О чем видео

Рекламный ролик получил название Fire & Ice (огонь и пламя). Его создали Донгхун Джун и Джеймс Торнтон.

Создатели видео демонстрируют различные формы огня и льда в разном окружении. Именно мощные возможности камеры iPhone 11 Pro позволяют передать все тонкости и детали кадров.

"Посмотрите, что можно сделать, используя iPhone, простые материалы и безграничное творчество. Наша серия экспериментов показывает захватывающие, ослепительные миры, снятые на iPhone", – говорят в Apple.

Как снимает камера iPhone 11 Pro: видео

 

Чем интересна камера iPhone 11 Pro

Этот смартфон получил тройную основную камеру, которую разместили в квадратном блоке:

  • 12 Мп сверхширокоугольная камера (диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 120 градусов);

  • 12 Мп широкоугольный модуль (диафрагма ƒ/1.8);

  • 12 Мп телемодуль (диафрагма ƒ/2.0).

Камера может записывать видео

  • в режиме 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;

  • HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с;

  • HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с

СМИ: Apple готовит сразу двух преемников iPhone SE 

Кроме того, iPhone 11 Pro получил интересную функцию QuickTake, которая позволяет быстро изменить фото режим на видео. Поэтому пользователь может записывать реалистичные видео 4K с частотой 60 кадров/с с невероятно высокой детализацией и кинематографической стабилизацией. Отснятые кадры можно отредактировать с помощью новых инструментов. Можно обрезать и поворачивать видео, использовать фильтры и режимы и тому подобное.

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Apple, iPhone, Технологии, Техно, iPhone 11 Pro.
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